АБР выделит средства для развития МСБ в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) утвердил выделение кредита в размере $100 млн. для поддержки сектора малого и среднего бизнеса (МСБ) в Узбекистане с целью поощрения экономического роста в стране, передает Trend.

Согласно информации, программа развития МСБ АБР направлена на укрепление предпринимательской среды, стимулирование роста частного сектора и повышение устойчивости предприятий перед будущими экономическими вызовами. Эта инициатива продолжает предыдущие усилия и опирается на реформы, внедренные правительством на предыдущих этапах.

Генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии, Евгений Жуков, подчеркнул, что МСБ будут играть ключевую роль в ускорении диверсификации экономического роста и добавлении стоимости.

Программа АБР будет поддерживать узбекское правительство в решении основных проблем, с которыми сталкиваются МСБ, особенно в обеспечении доступа к финансированию. Она также направлена на упрощение регуляторных процессов и уменьшение административных барьеров, что способствует улучшению торговой конкурентоспособности и созданию возможностей для трудоустройства, особенно среди женщин и молодежи.

Главный специалист АБР по развитию частного сектора Приянка Соуд отметила, что эти меры также будут способствовать формализации МСБ, расширяя налоговую базу и мобилизуя внутренние ресурсы.

Узбекистан является членом Азиатского банка развития с 1995 года, и за это время банк предоставил стране финансовую поддержку, гранты и техническое содействие на общую сумму $10,8 млрд.