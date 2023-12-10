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В Узбекистане сократили время работы газовых АЗС

Узбекистан Материалы 10 декабря 2023 07:59 (UTC +04:00)
В Узбекистане сократили время работы газовых АЗС

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В связи с ухудшением погодных условий и увеличением спроса на газ со стороны населения в Узбекистане, министерство энергетики приняло решение временно ограничить часы работы газовых автозаправочных станций (АЗС), передает Trend.

Министерство, реагируя на сообщения в социальных сетях о возможных неудобствах, подчеркнуло, что повышенный спрос вызван холодными температурами, прогнозируемыми до 16 декабря, что привело к уменьшению давления газа.

Согласно предоставленной информации, для обеспечения непрерывного предоставления природного газа населению введены временные ограничения в рабочем времени метановых заправок с 6:00 до 15:00. Эти меры распространяются на всю территорию страны.

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