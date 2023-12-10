В Узбекистане сократили время работы газовых АЗС

БАКУ /Trend/ - В связи с ухудшением погодных условий и увеличением спроса на газ со стороны населения в Узбекистане, министерство энергетики приняло решение временно ограничить часы работы газовых автозаправочных станций (АЗС), передает Trend.

Министерство, реагируя на сообщения в социальных сетях о возможных неудобствах, подчеркнуло, что повышенный спрос вызван холодными температурами, прогнозируемыми до 16 декабря, что привело к уменьшению давления газа.

Согласно предоставленной информации, для обеспечения непрерывного предоставления природного газа населению введены временные ограничения в рабочем времени метановых заправок с 6:00 до 15:00. Эти меры распространяются на всю территорию страны.