Узбекистан и Южная Корея будут осуществлять совместный проект в сфере сельского хозяйства

БАКУ /Trend/ - Представители министерства сельского хозяйства Узбекистана провели встречу с делегацией Корпорации сельских сообществ Республики Корея (KRC), передает Trend.

Согласно информации, на встрече был подписан проект протокола обсуждения по осуществлению грантового проекта под названием "Укрепление потенциала ноу-хау землепользования и усиление сельскохозяйственной базы данных в Узбекистане на основе информационно-коммуникационных технологий" в рамках программы "Официальная помощь в целях развития".

Это сотрудничество рассматривается как важный шаг в обеспечении продовольственной безопасности и внедрении современных научных методов в сферу сельского хозяйства.