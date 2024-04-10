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Узбекистан и Южная Корея будут осуществлять совместный проект в сфере сельского хозяйства

Узбекистан Материалы 10 апреля 2024 02:41 (UTC +04:00)
Узбекистан и Южная Корея будут осуществлять совместный проект в сфере сельского хозяйства

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - Представители министерства сельского хозяйства Узбекистана провели встречу с делегацией Корпорации сельских сообществ Республики Корея (KRC), передает Trend.

Согласно информации, на встрече был подписан проект протокола обсуждения по осуществлению грантового проекта под названием "Укрепление потенциала ноу-хау землепользования и усиление сельскохозяйственной базы данных в Узбекистане на основе информационно-коммуникационных технологий" в рамках программы "Официальная помощь в целях развития".

Это сотрудничество рассматривается как важный шаг в обеспечении продовольственной безопасности и внедрении современных научных методов в сферу сельского хозяйства.

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