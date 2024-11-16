Названо количество туристов из Узбекистана, посетивших Азербайджан в октябре

ТАШКЕНТ /Trend/ - В октябре 2024 года число туристов из Узбекистана, посетивших Азербайджан, составило 3 727 человек.

Как передает Trend, согласно данным Государственного агентства Азербайджана по туризму, этот показатель увеличился на 8 процентов по сравнению с августом прошлого года, когда Азербайджан посетили 3 440 туристов из Узбекистана.

В целом, с января по октябрь 2024 года Азербайджан посетили 37 536 туриста из Узбекистана, что на 19 проентов больше, чем в прошлом году (31 416 туристов в январе-октябре 2023 года).

Кроме того, Узбекистан занял десятое место среди 15 стран, граждане которых посетили Азербайджан в августе.

По данным агентства, среди стран Центральной Азии Азербайджан привлек больше всего туристов из Казахстана и Узбекистана.

Отметим, что по данным Госагентства Азербайджана по туризму в 2023 году число узбекских туристов, приехавших в Азербайджан, достигло 39 663 человек, что на 51 процент больше, чем за тот же период 2022 года.