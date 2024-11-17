Узбекистан и Хорватия подписали меморандум о взаимопонимании в сфере гарантирования вкладов

ТАШКЕНТ /Trend/ - Представители Фонда гарантирования вкладов Узбекистана приняли участие в ежегодной конференции Международной ассоциации гарантирования вкладов (AIDI). Делегацию возглавил заместитель председателя Центрального банка Аброрходжа Турдалиев, передает Trend.

Согласно информации, в ходе мероприятия состоялись продуктивные встречи с представителями Южной Кореи и Индии, на которых обсуждался обмен опытом в области страхования вкладов. Главным событием стало подписание меморандума о взаимопонимании с Хорватским агентством гарантирования вкладов.

Участие в заседаниях Евразийского и Азиатско-Тихоокеанского региональных комитетов AIDI позволило делегации из Узбекистана представить достижения национальной системы гарантирования вкладов и изучить международные практики в этой сфере.

Особое внимание было уделено встрече с Корейской корпорацией гарантирования вкладов (KDIC), где обсуждались перспективы совместной работы по совершенствованию механизмов выплаты депозитов в Узбекистане.

В рамках перехода Фонда на систему paybox-plus прошли переговоры с международными партнерами, обладающими значительным опытом в страховании вкладов. Были рассмотрены вопросы оптимизации транзакционных процессов и развития системы, а также получены ценные рекомендации.