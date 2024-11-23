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Назван объем внешнеторгового оборота Узбекистана за 10 месяцев текущего года

Узбекистан Материалы 23 ноября 2024 00:42 (UTC +04:00)
Назван объем внешнеторгового оборота Узбекистана за 10 месяцев текущего года

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Камол Исмаилов
Камол Исмаилов
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ТАШКЕНТ /Trend/ – Объем внешнеторгового оборота Узбекистана составил 54,3 миллиарда долларов США в период с января по октябрь этого года.

Как передает Trend, согласно данным Агентства статистики страны, этот показатель увеличился на 6,7 процента в сравнении с прошлым годом (50,9 миллиарда долларов США в январе-октябре 2023 года).

Экспорт Узбекистана достиг 22,4 миллиарда долларов США с января по октябрь 2024 года, в то время как импорт составил 31,9 миллиарда долларов США.

За этот период наибольший объем товарооборота был зафиксирован с Китаем - 10,2 миллиарда долларов США. Россия заняла второе место с оборотом в 9,6 миллиарда долларов США, а Казахстан с показателем в 3,4 миллиарда долларов США стал третьим.

Что касается регионов страны, город Ташкент обеспечил наибольший объем товарооборота - 20,9 миллиардов долларов США, за ним следуют Ташкентская область (5 миллиардов долларов США) и Андижанская область (3,3 миллиарда долларов США).

Отметим, что с января по сентябрь 2024 года объем внешнеторгового оборота Узбекистана составил 48,2 миллиарда долларов США. Данный показатель увеличился на 7,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (44,7 миллиардов долларов США в январе-сентябре 2023 года).

Экспорт Узбекистана с января по сентябрь 2024 года достиг 19,7 миллиарда долларов США, а импорт - 28,4 миллиарда долларов США.

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