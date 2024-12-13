Названо количество туристов из Узбекистана, посетивших Азербайджан в ноябре

ТАШКЕНТ /Trend/ - В ноябре 2024 года число туристов из Узбекистана, посетивших Азербайджан, составило 3 402 человека.

Как передает Trend, согласно данным Государственного агентства Азербайджана по туризму, этот показатель уменьшился на 11,8 процента по сравнению с августом прошлого года, когда Азербайджан посетили 3 806 туристов из Узбекистана.

В целом, с января по ноябрь этого года Азербайджан посетили 40 938 туристов из Узбекистана, что на 16,2 процента больше, чем в прошлом году (35 222 туриста в январе-ноябре 2023 года).

Кроме того, Узбекистан занял десятое место среди 15 стран, граждане которых посетили Азербайджан с января по ноябрь.

По данным агентства, среди стран Центральной Азии Азербайджан привлек больше всего туристов из Казахстана и Узбекистана.

Отметим, что по данным Госагентства Азербайджана по туризму в 2023 году число узбекских туристов, приехавших в Азербайджан, достигло 39 663 человек, что на 51 процент больше, чем за тот же период 2022 года.