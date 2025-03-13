В Елисейском дворце состоялся государственный прием в честь Президента Узбекистана

БАКУ/ Trend/ - Президент Французской Республики Эммануэль Макрон дал в Елисейском дворце государственный прием в честь Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, передает Trend.

В приёме участвовали официальные делегации двух стран, члены Кабинета Министров во главе с Премьер-министром Франсуа Байру, известные деятели культуры, искусства и науки, представители деловых кругов и общественности.

Обращаясь к Эммануэлю Макрону и его супруге Бриджит Макрон, Шавкат Мирзиёев выразил признательность за теплый приём и подчеркнул историческую значимость состоявшихся сегодня переговоров, по итогам которых отношения двух стран вышли на уровень стратегического партнерства.

В своем выступлении французский лидер приветствовал результаты проведенных сегодня переговоров и подписанные соглашения.

- За несколько лет нам удалось наладить долгосрочное сотрудничество в таких важных сферах, как энергетика, управление водными ресурсами, коммунальные услуги, транспорт, устойчивый туризм. В качестве доказательства могу привести тот факт, что при поддержке правительства Франции и Французского агентства развития компании нашей страны инвестируют в Узбекистан, создаются добавленная стоимость и рабочие места в регионах, молодежь осваивает профессии и находит свое место в жизни.

В ходе мероприятия стороны выразили решимость и далее укреплять узбекско-французское сотрудничество.