Разногласия, насилие и терроризм опасны в любом месте- Иранский вице-президент

21 октября 2017 10:18 (UTC+04:00)

"Разногласия, насилие и терроризм опасны во всех его проявлениях в любом месте", сказал первый вице-президент Ирана Исхак Джахангири в пятницу, призывая к коллективным усилиям всех стран по борьбе с террористической группировкой ДАИШ (ИГИЛ), насилием и экстремизмом, передает Иран (ИРНА).

Выступая на 9-м саммите Организации экономического сотрудничества D-8 в Стамбуле, Джахангири сказал, что принятие интервенционистской политики, с одной стороны, и рост экстремизма и регионального насилия, с другой, способствовали возникновению текущих проблем, кризисов и угроз, стоящих перед миром.

"Эти два политические явления никак не согласуются ни с одним из международных и региональных событий и реалий", сказал иранский вице-президент, добавив: "Наше время - время развития наук и современных технологий, время осознания и пробуждения нации, время роста демократии и сосуществования в разнообразном и многокультурном мире, а не односторонность в стиле эпохи колонизации, а не экстремизм и насилие во имя этнической принадлежности, национальности или религии".

"Все мы должны быть чувствительны к высокомерной и экстремистской региональной политике нынешней администрации США и сионистского режима и не должны допускать, чтобы эта интервенционистская политика усугубляла насилие, экстремизм и раскол в мусульманском мире", заявил он.

"Пользуясь возможностями своих государств-членов, Организация экономического сотрудничества D8 имеет хорошие возможности для развития и роста", сказал Джахангири, добавив, что Иран приложит все усилия, чтобы помочь организации достичь своих целей.

Azernews Newspaper
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