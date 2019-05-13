США не смогут ограничить реализацию иранской нефтехимической продукции - парламентарий

13 мая 2019 09:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - США не смогут ограничить реализацию иранской нефтехимической продукции.

Об этом сказал член энергетической комиссии парламента Ирана Абдулхамид Хедри, сообщает Trend.

По его словам, имеется много покупателей иранской нефтехимической продукции.

Член Комиссии добавил, что финансовое давление США, оказываемое на страны-покупатели, не может стать препятствием, потому что эти страны нуждаются в данной продукции.

"Угрозы США нельзя считать такими уж эффективными и значимыми", - добавил Хедри.

Отметим, что в мае 2018 года США заявили о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и в ноябре этого же года ввели санкции в отношении Ирана.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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