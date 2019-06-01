На западе Ирана заложен фундамент нефтехимического завода

БАКУ /Trend/ - В районе Сонкор западной иранской провинции Керманшах заложен фундамент нефтехимического завода, сообщает в субботу Trend со ссылкой на SHANA.

Завод будет обеспечивать топливом нефтехимические заводы на западе Ирана, а также экспортировать продукцию в Азербайджан, Грузию, Турцию, Ирак и Сирию.

На Сонкорском заводе по производству полиэтилена и полипропилена планируется производить 48 тысяч тонн продукции в год.

Завод будет построен на территории площадью пять гектаров. Инвестиции составляют 40 миллионов. долларов.

Предприятие будет собственностью компании Persian Gulf Petrochemical Industries Company.

Конечной продукцией Ирана будут этиленовые и пропиленовые соединения и суперконцентрат, которые могут использоваться в строительстве, автомобилестроении, сельском хозяйстве, нефтяной, газовой, нефтехимической и др. сферах.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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