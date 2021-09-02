Иран потерял около 100 млрд. долларов доходов от нефти с 2018 года из-за санкций США

Из-за американских санкций Ирану не удалось экспортировать 1.8 млрд баррелей нефти, в результате которого страна лишилась доходов от экспорта нефти в объеме 100 млрд долларов, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Об этом заявил новый министр нефти Ирана Джавад Оуджи выступая на совместном заседании ОПЕК+.

"Для меня большая честь впервые принять участие в заседании ОПЕК+ в качестве министра нефти Исламской Республики Иран", сказал министр.

По его словам, Иран потерял около 100 миллиардов долларов доходов от нефти с 2018 года по 2021 год из-за санкций США, которые препятствовали продажам 1.8 баррелей иранской нефти.

Оуджи отметил, что с начала 2017 года производителей нефти ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, объединила попытка установить и сохранить стабильность на мировом рынке нефти посредством сотрудничества.