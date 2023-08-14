Отмечен рост добычи иранской нефти

БАКУ /Trend/ - Добыча нефти в Иране достигла новой значимой отметки, поднимаясь близко к уровню 3 миллионов 200 тысяч баррелей в день, заявил министр нефти Ирана Джавад Оуджи, передает Trend.

Указывая на стратегические инвестиционные планы министерства нефти в секторе нефтегазовой промышленности, Оуджи подчеркнул, что проект стоимостью 15 миллиардов долларов, который остается незавершенным, планируется ввести в эксплуатацию в текущем иранском 1402 году (по иранскому календарю, это завершится к 21 марта 2024 года).

Следуя его словам, ожидается, что объем добычи нефти в стране к концу августа поднимется до отметки в 3 миллиона 300 тысяч баррелей.

Оуджи также утверждает, что из одного миллиарда кубометров газа, добываемого в Иране, 700 миллионов поставляются из газового месторождения Южный Парс, расположенного в Персидском заливе.

Министр нефти Ирана добавляет, что около половины всего иранского бензина производится на этом газоконденсатном месторождении.