Президент Ирана посетит Таджикистан и Россию для подписания стратегических соглашений

БАКУ /Trend/ - 15 января президент Ирана Масуд Пезешкиан прибудет в Таджикистан с государственным визитом, сообщает Министерство иностранных дел Таджикистана, передает Trend.

В ходе визита состоятся переговоры на высоком уровне между Таджикистаном и Ираном, которые затронут широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества.

Ожидается, что по итогам обсуждений будет подписано несколько новых соглашений о сотрудничестве. В рамках визита также пройдет Форум по торговле, инвестициям и туризму между двумя странами.

На этой неделе президент Пезешкиан также отправится в Россию, где запланирована встреча с президентом Путиным.

17 января в Кремле стороны подпишут соглашение о стратегическом партнерстве. Ранее посол Ирана в России Казем Джалали сообщил, что соглашение включает 47 статей и охватывает все сферы двустороннего сотрудничества.