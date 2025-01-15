Между Ираном и Таджикистаном будет подписано множество документов о сотрудничестве

БАКУ /Trend/ - В рамках визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Таджикистан между двумя странами будет подписано 20 документов о сотрудничестве.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Сеид Аббас Арагчи местным СМИ.

По его словам, документы касаются таких сфер, как торговля, инвестиции, водоснабжение и электротехника, технические инженерные услуги, транспорт, туризм, университетские исследования и другие.

Арагчи отметил, что обсуждения по урегулированию этих документов велись в течение нескольких лет.

Иранский министр сказал, что между Ираном и Таджикистаном существуют региональные консультации. Евразийский регион - важный регион, и экономическое сотрудничество со странами Центральной Азии находится в центре внимания Ирана.

Отметим, что президент Ирана Масуд Пезешкиан сегодня (15 января) совершит визит в Таджикистан. В рамках двухдневного визита запланирован ряд мероприятий. Президента Ирана в поездке будет сопровождать большая делегация. Затем 17 января президент Ирана посетит Россию.

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