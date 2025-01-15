Иран отменит торговые пошлины с Евразийским экономическим союзом

БАКУ /Trend/ - Торговые пошлины будут отменены с вступлением в силу торгового соглашения Ирана с Евразийским экономическим союзом.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Сеид Аббас Арагчи местным СМИ.

По его словам, между Ираном и Евразийским экономическим союзом подписано соглашение о свободной торговле.

"Это соглашение недавно было ратифицировано парламентом Ирана. Однако на последнем этапе оно должен быть одобрено Советом по контролю за Конституцией Ирана, и не ожидается, что возникнут какие-либо проблемы.

Если говорить более конкретно, то пошлины между Ираном и Россией будут снижены до нуля для примерно 900 видов продукции в рамках соглашения между Ираном и Евразийским экономическим союзом", - сказал министр.

Отметим, что 22 декабря 2024 года парламент Ирана ратифицировал соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом.

25 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге было подписано соглашение о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом. Ожидается, что после вступления в силу соглашения товарооборот между сторонами достигнет 18-20 миллиардов долларов в течение 5-7 лет.

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