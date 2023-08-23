Иран увеличит добычу нефти

Иран намеревается увеличить объем добычи нефти до 3,4 миллиона баррелей в сутки (б/с) к концу сентября. Как передает Trend, об этом сообщил министр нефти Исламской Республики Джавад Оуджи.

"В настоящее время объем добычи нефти [в Иране] составляет 3,2 миллиона баррелей в сутки, но к концу сентября мы планируем достичь уровня 3,4 миллиона баррелей", - подчеркнул он.

Следует напомнить, что после выхода США из ядерной сделки в 2018 году в отношении Ирана были введены санкции, ограничивающие закупки энергоресурсов у исламской республики восьмью крупнейшими импортерами иранской нефти. Это снизило объем добычи нефти в Иране до 2,4 миллионов б/с к 2021 году.

Согласно августовскому отчету Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+), Иран увеличил объем добычи на 68 тысяч б/с, достигнув уровня в 2,828 миллиона б/с.