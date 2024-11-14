Увеличился экспорт ненефтяных продуктов через таможни иранской провинции Мазандаран

БАКУ /Trend/ - За 7 месяцев текущего иранского года (20 марта-21 октября 2024 года) экспорт ненефтяной продукции через таможни провинции Мазандаран, расположенной на севере Ирана, вырос на 27% в стоимостном выражении и на 23% в весовом отношении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта-22 октября 2023 года).

Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам управляющий таможнями иранской провинции Мазандаран Амир Джамшиди.

По его словам, за 7 месяцев через таможни провинции Мазандаран было экспортировано 1,16 млн тонн ненефтяных продуктов на сумму 230 млн долларов.

Джамшиди добавил, что за 7 месяцев через таможни Ношехр, Амирабад, Сары, Феридункенар и Амол было экспортировано 125 видов продукции. Так, в основном были экспортированы молочные продукты на сумму 75 миллионов долларов, цемент на сумму 28 миллионов долларов, каучуковые изделия на сумму 24 миллиона долларов, металлы на сумму 20 миллионов долларов, различное оборудование и запчасти на сумму 12 миллионов долларов.

Он отметил, что через таможни провинции Мазандаран ненефтяные продукты были экспортированы в 44 страны. Так, в основном были экспортированы ненефтяные продукты на сумму 85,4 миллиона долларов - в Ирак, 78,2 миллиона долларов - в Россию, 15,3 миллиона долларов - в Туркменистан, 10,2 миллиона долларов - в Казахстан и 7,18 миллиона долларов - в Пакистан. Экспорт ненефтяной продукции в указанные страны составил 85% экспорта продукции через таможни провинции Мазандаран.

Добавим, что за 7 месяцев текущего иранского года экспорт ненефтяных продуктов Ирана составил 88,7 млн тонн на сумму 32,5 млрд долларов. Экспорт ненефтяной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 15% в стоимостном выражении и на 11,4% в весовом.