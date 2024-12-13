Транзит грузов через иранскую провинцию Кирманшах увеличился

БАКУ /Trend/ - За 8 месяцев текущего иранского года (с 20 марта по 20 ноября 2024 года) транзит через провинцию Кирманшах, расположенную на западе Ирана, вырос на 95% в стоимостном и на 52% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 21 марта по 21 ноября 2023 года).

Как сообщает Trend, об этом сказал местным СМИ представитель таможни иранской провинции Кирманшах Али Аскер Аббасзаде.

По его словам, за 8 месяцев через иранскую провинцию Кирманшах было перевезено транзитом около 3,5 млн тонн продукции на сумму 1,77 млрд долларов.

Аббасзаде сообщил, что через таможню Парвизхан провинции Кирманшах было перевезено транзитом около 3,5 млн тонн продукции на сумму около 1,77 млрд долларов. Транзит продукции через эту таможню увеличился на 101% в стоимостном и на 55% в весовом отношении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Представитель таможни отметил, что за 8 месяцев через таможню Хосрави провинции Кирманшах было перевезено 311 тонн продукции на сумму 1,95 миллиона долларов.

Аббасзаде сказал, что через провинцию в основном перевозились транзитом мазут, нафта, техническая нефть и битум.

Отметим, что за 8 месяцев текущего иранского года через Иран было перевезено 14,7 миллиона тонн продукции. Транзит вырос на 34,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.