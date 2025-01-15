Иран не считает документ о всестороннем стратегическом сотрудничестве с Россией основанием для военной коалиции - глава МИД Ирана

БАКУ /Trend/ - Документ о всестороннем стратегическом сотрудничестве, который будет подписан между Ираном и Россией, не является основанием для военной коалиции или для какой-либо конкретной цели.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Сеид Аббас Арагчи местным СМИ.

По его словам, этот документ является всесторонним и охватывает все аспекты.

"Экономическая составляющая документа является наиболее значимой, охватывая все области, включая торговлю, инвестиции, промышленность, сельское хозяйство и другие сектора. Основная цель заключается в определении долгосрочной перспективы отношений двух стран и подчеркнутом стремлении углубить всестороннее сотрудничество", — отметил он.

Арагчи добавил, что в рамках этого документа будут подписаны соглашения, отражающие интерес двух стран к сотрудничеству. По сути, этот документ является рамочной основой для дальнейшего взаимодействия.

Иранский министр подчеркнул, что этот документ не будет препятствовать отношениям любой из двух стран с третьими государствами.

"Иран готов вести переговоры с любой страной на основе взаимного уважения, если это будет в интересах Ирана. Если с другими странами возникнут взаимовыгодные условия, Иран может подписать аналогичный документ и с ними. Конечно, отношения Ирана с некоторыми странами находятся в особых условиях, и для подписания такого документа потребуется еще много времени", — добавил он.

Арагчи отметил, что обсуждения текущего документа велись около 4 лет. Фактически, этот документ является национальным решением иранских властей.

Напомним, что 17 января президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит Россию. В рамках визита между двумя странами будет подписан документ о всестороннем стратегическом сотрудничестве.