Правительство Ирана считает целесообразным ратифицировать оставшиеся конвенции ФАТФ - глава МИД Ирана

БАКУ /Trend/ - Нынешнее правительство Ирана, находящееся у власти с августа 2024 года, считает целесообразным принятие в стране двух оставшихся конвенций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) при Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Сеид Аббас Арагчи местным СМИ.

По его словам, в настоящее время Консультативный совет Ирана проводит повторное исследование двух конвенций ФАТФ (CFT и Палермская конвенция), которые не были утверждены в Иране.

"Существуют различные мнения относительно ратификации этих двух конвенций в Иране. Одни считают ратификацию в ущерб стране, другие — в интересах страны", — сказал он.

Арагчи отметил, что эти конвенции являются чисто техническими вопросами.

"Фактически, ратификация этих двух конвенций не означает присоединения Ирана к ФАТФ. В принципе, страны, которые не соответствуют стандартам, установленным ФАТФ, попадают в различные списки этого органа. Другим странам запрещено финансовое и банковское сотрудничество с государствами, которые фигурируют в "черном списке". Страны, включенные в этот список, сталкиваются с множеством ограничений", — добавил он.

Рабочая группа ФАТФ при ОЭСР является межгосударственным органом по регулированию борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. На последнем заседании этого органа Ирану было вынесено предупреждение: если иранская программа шагов не будет улучшена, страна может быть добавлена в список несотрудничающих государств. Иран выполнил 37 из 41 шага ФАТФ.

Оставшиеся четыре пункта касаются изменений в законодательстве. Правительство Ирана внесло на рассмотрение парламента поправки к Закону о борьбе с отмыванием денег, Закону о борьбе с финансированием терроризма, а также предложило присоединение к Палермской конвенции о борьбе с транснациональной организованной преступностью и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (ФТ). Хотя парламент одобрил эти документы и направил их в Консультативный совет, ФТ и Палермская конвенция пока не получили окончательного одобрения.

ФАТФ была создана в 1989 году по инициативе группы G7 для борьбы с отмыванием денег. Организация насчитывает 37 членов, а её секретариат находится в Париже.

Иран включен в "черный список" ФАТФ с 2007 года, а с 2009 года против страны действуют ответные меры, что вынудило государства проявлять осторожность в финансовых и банковских операциях с Ираном. В 2016 году меры в отношении Тегерана были временно приостановлены.

Однако 21 февраля 2020 года ФАТФ вновь внесла Иран в список несотрудничающих стран.

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