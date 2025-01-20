Вырос объем кредитов в промышленном и горнодобывающем секторах Ирана

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (20 марта-20 декабря 2024 года) объем кредитов, выданных иранскими банками в промышленном и горнодобывающем секторах, вырос на 26,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта-21 декабря 2023 года).

Как сообщает Trend, это отражено в статистике Центрального банка Ирана.

Статистика показывает, что за 9 месяцев иранские банки выдали кредиты на сумму 14,4 квадриллиона риалов (около 25,1 миллиарда долларов) в промышленном и горнодобывающем секторах.

За аналогичный период прошлого года иранские банки предоставили кредиты в промышленном и горнодобывающем секторах на сумму 11,4 квадриллиона риалов (около 19,8 миллиарда долларов).

За 9 месяцев в этих секторах в качестве оборотного капитала было выдано кредитов на сумму 12,2 квадриллиона риалов (около 21,3 миллиарда долларов).

По данным статистики, за указанный период на создание предприятий промышленного и горнодобывающего секторов было выдано кредитов на сумму 1,55 квадриллиона риалов (около 2,7 миллиарда долларов).

За 9 месяцев в связи с развитием промышленного и горнодобывающего секторов было выдано кредитов на сумму 530 триллионов риалов (около 924 миллионов долларов).

Согласно статистике, за указанный период в промышленном и горнодобывающем секторах Ирана на приобретение личного оборудования было выдано кредитов на сумму 38,3 триллиона риалов (около 66,7 миллиона долларов) и 51,9 триллиона риалов (около 90,4 миллиона долларов) на самозанятость.

В этих секторах кредиты на сумму 6,62 триллиона риалов (около 15,9 миллиона долларов) были выданы на ремонтные работы и 4,46 триллиона риалов (около 7,77 миллиона долларов) на приобретение жилья.

Отметим, что за 9 месяцев текущего иранского года иранские банки выдали кредитов на сумму около 37,5 квадриллиона риалов (около 65,3 миллиарда долларов). Это на 18,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.