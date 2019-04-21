Верховный лидер Ирана назначил нового командующего КСИР

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил бригадного генерала Хоссейна Салами новым командующим Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал Press TV.

Ранее должность командующего КСИР занимал Мохаммад Али Джаафари.

Глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф в заявлении на официальной странице ведомства в Telegram передал Салами поздравления и пожелал ему "великих успехов в выполнении этой великой обязанности".

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что внесет Корпус стражей исламской революции Ирана в список иностранных организаций, которые США считают террористическими. Высший совет национальной безопасности Ирана назвал безосновательным принятое Вашингтоном решение.

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