Проверены знания учащихся 18 школ Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В школах №139 имени Эльхана Гасанова Гарадагского района и №168 Пираллахинского района состоялись очередные туры Х республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе, сообщили Trend Life в пресс-службе представительства Россотрудничества в Азербайджане.

В них приняли участие учащиеся 7–8 классов 18 школ трех районов города Баку.

Организаторами Олимпиады являются посольство России и представительство Россотрудничества в Азербайджане, министерство образования и Ассоциация преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.

К участникам Олимпиады со словами приветствия обратились руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, заместитель главы исполнительной власти Гарадагского района Тарана Исмайлова, директор школы № 139 Интизар Исмайлова, заместитель главы исполнительной власти Пираллахинского района Вусал Бабаев, представитель Управления образования города Баку Адыль Алиев, заместитель директора школы № 168 Кяклик Беюккишиева, председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.

Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов передал в библиотеку школы № 168 учебную, учебно-методическую и художественную литературу на русском языке.

Очередные туры Олимпиады состоятся 9-10 февраля в лицее "Эврика" города Баку и лицее "Дунья мактаби" города Сумгайыта.

(Автор: Джани Бабаева)

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