Азербайджанский ансамбль "Одлар Юрду " из Красноярска отметил Новруз в Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский народный ансамбль песни и танца «Одлар Юрду» из Красноярска побывал с гастролями в Турции в рамках международного благотворительного проекта «Дети шехидов Азербайджана и Турции – Вместе!», посвященного детям погибших военнослужащих двух стран, сообщили Trend Life в пресс-службе Региональной Азербайджанской национально-культурной автономии Красноярского края.

Организатор проекта в Турции - председатель Общества азербайджанских женщин Турции Джавахир Ахмедова, координатор проекта от России - директор ансамбля «Одлар Юрду», общественный деятель Саадет Гараева, куратор от Азербайджана – председатель Союза журналистов азербайджанской диаспоры Фуад Гусейнзаде.

Дети прибыли из Баку в Анкару и совместно с коллективом «Одлар Юрду» посетили памятник жертвам геноцида азербайджанцев в Ходжалы, возложив к нему венки и цветы. Далее они совершили экскурсии по городу, продемонстрировав жителям несколько творческих номеров. В городе Амасья коллектив «Одлар Юрду» принял участие в праздновании Международного дня Новруза. На открытии мероприятия в Университета Амасии Саадет Гараева поблагодарила руководство вуза за приглашение и отметила, что Амасия имеет историческое значение для азербайджанцев, так как эта земля раскрыла свои объятия для наших соотечественников и стала для них родиной.

Совместно с турецким ансамблем «Хойтад» под управлением Исмаила Йолчу при Университете Амасии ансамбль «Одлар Юрду» дал концерт, представив азербайджанские фольклорные номера.

Турецкая публика овациями встретила выступление артистов, коллективу «Одлар Юрду» были вручены благодарственные письма за активное участие в проекте.

(Автор: Вугар Иманов)

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