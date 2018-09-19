В Баку будет представлено искусство кыргызских войлочных ковров

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский музей ковра соберет в столице 25–27 октября на III Международный симпозиум «Общий язык тюркского мира – орнаменты» (на тему «Войлочные перекрестки») мировых профессионалов в области декоративно-прикладного искусства, сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

Одним из признанных в мировом масштабе участников симпозиума станет член Союза художников Кыргызстана, эксперт ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию, эксперт по развитию ремесел Динара Чочунбаева, которая выступит с докладом на тему «Кыргызские войлочные ковры: ала-кийиз и шырдак». В Кыргызстане, как известно, войлочное искусство является одним из основных народных ремесел и потому никогда полностью не теряло своего значения. Художник, общественный деятель, арт-менеджер Динара Чочунбаева с блеском проявила себя во всех этих областях, как в Кыргызстане, так и на международном уровне. Она также является автором книги «Кыргызский традиционный войлочный ковер шырдак».

Динара Чочунбаева возглавляет Ресурсный центр в Кыргызстане Центрально-Азиатской Ассоциации в поддержку ремесел (CACSARC-kg) и является координатором программы премии ЮНЕСКО за Центральную Азию (с 2004 года). В 2006 году учредила общественный фонд «Ремесла и традиционные знания», целью которого является составление перечня ремесел и традиционной культуры народов Центральной Азии.

Международный симпозиум «Общий язык тюркского мира – орнаменты» организован Министерством культуры Азербайджана и Азербайджанским музеем ковра. Главная цель - обмен идеями научно-исследовательских работ, посвященных общему наследию тюркских народов–войлоку, а также исследование и сохранение традиций и обычаев этого вида ремесла, возрождение интереса к нему и его применение в различных сферах. В рамках симпозиума будут проведены дискуссии по таким темам, как «Войлок как традиция», «Войлок в современном искусстве» и «Войлок как модный тренд», организованы две тематические выставки, мастер-классы, ярмарка войлочной продукции и фэшн-шоу.

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(Автор: Вугар Иманов)

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