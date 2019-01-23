Самые сокровенные сочинения Нигяр Гасанзаде

23 января 2019 15:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку, 25 января в 19.00, состоится вечер поэзии и презентация новой книги "Запястья" поэта и руководителя литературного проекта "Söz" ("Слово") Нигяр Гасанзаде, сообщили Trend Life организаторы вечера.

В книге "Запястья" автор собрала самые сокровенные сочинения, созданные за последние годы.

Нигяр Гасанзаде - поэт, член Союза писателей Азербайджана, член Международного литературного общества РЕN. В 2000-2014 годах Нигяр Гасанзаде жила и работала в Лондоне. Стихи Нигяр Гасанзаде были переведены и публиковались на страницах литературных изданий Великобритании, Германии, Италии, Турции, США, Канады, Австралии, Польши, Венгрии, России, Израиле, Египте.

Имя Нигяр Гасанзаде было включено в список 10-ти лучших зарубежных поэтов 2009 года, проживающих в Великобритании. Сочинения Нигяр Гасанзаде в авторском исполнении вошли в аудиоархивы Британской библиотеки.

Нигяр Гасанзаде – является руководителем проекта"Söz", который реализуется при поддержке министерства культуры Азербайджана. Цели литературного проекта "Söz" - ознакомление с творчеством азербайджанских поэтов и прозаиков, повышение внимания к литературе. Проект имеет важное значение с точки зрения пропаганды азербайджанской культуры, выявления новых талантливых литераторов.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Зима, тепло, ностальгия…Амалия Панахова…Жизнь продолжается… (ФОТО)
Культура 17 января 17:09
Самый трогательный и необычный вечер, посвященный Мушвигу (ФОТО)
Культура 25 декабря 2018 13:17
Цикл телепередач проекта “Söz” начался с поэзии визиря Карабахского ханства (ФОТО)
Культура 7 декабря 2018 15:43
"Слово" о Гусейне Джавиде
Культура 16 мая 2018 12:03
Два таланта на одной сцене - "Слово" в Ичери шехер
Культура 27 марта 2018 14:37
В Баку отметили 25-летие театра Амалии Панаховой (ФОТО)
Культура 31 января 2018 13:34
Лента новостей
Участие Президента Ильхама Алиева в Давосском форуме повышает интерес иностранных инвесторов к Азербайджану - депутат
Политика 15:45
Китай планирует к 2020 году сделать Шанхай международным финансовым центром
Китай 15:41
США обещают представить "сделку века" сразу после выборов в Израиле
США 15:39
В Иране будут построены две атомные электростанции
Экономика 15:30
Парламент Азербайджана рассмотрит изменения в закон «О молодежной политике» - глава комитета
Политика 15:28
Бразилия намерена продать большую часть госкомпаний
Другие страны 15:27
Иран нуждается в дронах для контроля над железными дорогами
Иран 15:19
Превосходство иррационального Ираны Гасымовой: На свой страх и риск (ФОТО)
Интервью 15:16
Эмин Агаларов стал частью художественной экспозиции (ВИДЕО)
Звёздный мир 15:15