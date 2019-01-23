Самые сокровенные сочинения Нигяр Гасанзаде

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку, 25 января в 19.00, состоится вечер поэзии и презентация новой книги "Запястья" поэта и руководителя литературного проекта "Söz" ("Слово") Нигяр Гасанзаде, сообщили Trend Life организаторы вечера.

В книге "Запястья" автор собрала самые сокровенные сочинения, созданные за последние годы.

Нигяр Гасанзаде - поэт, член Союза писателей Азербайджана, член Международного литературного общества РЕN. В 2000-2014 годах Нигяр Гасанзаде жила и работала в Лондоне. Стихи Нигяр Гасанзаде были переведены и публиковались на страницах литературных изданий Великобритании, Германии, Италии, Турции, США, Канады, Австралии, Польши, Венгрии, России, Израиле, Египте.

Имя Нигяр Гасанзаде было включено в список 10-ти лучших зарубежных поэтов 2009 года, проживающих в Великобритании. Сочинения Нигяр Гасанзаде в авторском исполнении вошли в аудиоархивы Британской библиотеки.

Нигяр Гасанзаде – является руководителем проекта"Söz", который реализуется при поддержке министерства культуры Азербайджана. Цели литературного проекта "Söz" - ознакомление с творчеством азербайджанских поэтов и прозаиков, повышение внимания к литературе. Проект имеет важное значение с точки зрения пропаганды азербайджанской культуры, выявления новых талантливых литераторов.

(Автор: Джани Бабаева)

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