В Азербайджанском музее ковра пройдет фестиваль в честь Международного дня защиты детей

29 мая 2019 18:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском музее ковра в Баку 1 июня пройдет фестиваль, приуроченный к Международному дню защиты детей, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Фестиваль пройдет при организации Министерства культуры Азербайджана, Музея ковра, при поддержке посольств Черногории, Турции, Индонезии, Украины, Марокко, Индии, Китая, а также при участии литературного проекта "Söz" и Европейской азербайджанской школы.
В программу фестиваля войдут детский концерт и благотворительная ярмарка. Дети представителей дипломатических миссий в рамках мероприятия исполнят музыкальные и танцевальные номера, рассказывающие о богатстве и разнообразии культур и традиций своих стран.

Представители дипломатических миссий проведут благотворительную ярмарку, собранные средства от которой пойдут на оплату операции маленькой Айгюн Бабашовой, у которой врожденный порок сердца.
Сотрудники Азербайджанского музея ковра представят спектакль кукольного театра "Сказка о Маликмамеде" и организуют три мастер-класса – по изготовлению мини-ковриков, куклы-Тильды и кукол из носочков. Также в рамках фестиваля будут проведены и другие мастер-классы по различным видам искусств, а также по твистингу и слайму.

В рамках литературного проекта Министерства культуры «Söz» пройдет концерт юных дарований.
Юных участников фестиваля также ждут настольные игры, интеллектуальная игра "Фибоначчи", занятия по робототехнике, профориентации, психологии, ораторскому искусству, фотоискусству, нумизматике и ментальной арифметике. А также состязания по теннису, гимнастике и другие спортивные игры на открытом воздухе (со скакалками, обручами, на батутах и т.д). Самых маленьких участников фестиваля будут развлекать аниматоры в костюмах Халка и Леди Баг.
(Автор: Джани Бабаева)

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