Определены лучшие молодые исполнители джаза в рамках "Baku Jazz Festival - 2019" (ВИДЕО, ФОТО)

21 октября 2019 16:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Завершился третий тур международного конкурса молодых исполнителей I am jazzman, который проведен в рамках XIV Бакинского международного джаз-фестиваля. Победители и обладатели хрустальной статуэтки будут объявлены на гала-концерте в Международном центре мугама 22 октября 2019 года в 17:00, сообщает Trend Life.

Обладатель первого места получит денежный приз в размере 1000 долларов, второго места – 500 долларов, третьего - 200 долларов, а также будут выручены дипломы. Куратор конкурса - джазовая вокалистка Эльнара Гасанли.

Baku Jazz Festival 2019 проходит с 18 по 27 октября под девизом "Море джаза, море интеллекта". Директор проекта - Лейла Эфендиева, художественный руководитель - джазовый саксофонист, заслуженный артист Азербайджана Раин Султанов. Организовано более 25 концертов и мероприятий с участием представителей Азербайджана, Германии, Бразилии, России, Китая, Турции и Украины. Baku Jazz Festival 2019 представляет публике разнообразие стилей и направлений джазовой музыки – авангард, традиционную классику, этно-джаз, симфо-джаз, а также тематические, практические и информационные программы с мастер-классами музыкантов, выставками живописи и фотографий, лекциями по мировым кинематографическим джазовым саундтрекам в свободном доступе, международный конкурс молодых исполнителей "I am Jazzman", а также ночные джем-сессии (jam session) по окончании концертных программ.

Фестиваль проходит на нескольких площадках - бизнес-центр Landmark, Международный центр мугама, Азербайджанский государственный академический музыкальный театр, Зал камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева. Бакинский международный джазовый фестиваль проводится с 2005 года. Baku Jazz Festival является членом European Jazz Network с 2017 года.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Хазар Ахундов)

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  • Определены лучшие молодые исполнители джаза в рамках "Baku Jazz Festival - 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Определены лучшие молодые исполнители джаза в рамках "Baku Jazz Festival - 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Определены лучшие молодые исполнители джаза в рамках "Baku Jazz Festival - 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Определены лучшие молодые исполнители джаза в рамках "Baku Jazz Festival - 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Определены лучшие молодые исполнители джаза в рамках "Baku Jazz Festival - 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Определены лучшие молодые исполнители джаза в рамках "Baku Jazz Festival - 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Определены лучшие молодые исполнители джаза в рамках "Baku Jazz Festival - 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Определены лучшие молодые исполнители джаза в рамках "Baku Jazz Festival - 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Определены лучшие молодые исполнители джаза в рамках "Baku Jazz Festival - 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Определены лучшие молодые исполнители джаза в рамках "Baku Jazz Festival - 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Определены лучшие молодые исполнители джаза в рамках "Baku Jazz Festival - 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Определены лучшие молодые исполнители джаза в рамках "Baku Jazz Festival - 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Определены лучшие молодые исполнители джаза в рамках "Baku Jazz Festival - 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Определены лучшие молодые исполнители джаза в рамках "Baku Jazz Festival - 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Определены лучшие молодые исполнители джаза в рамках "Baku Jazz Festival - 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Определены лучшие молодые исполнители джаза в рамках "Baku Jazz Festival - 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Определены лучшие молодые исполнители джаза в рамках "Baku Jazz Festival - 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Определены лучшие молодые исполнители джаза в рамках "Baku Jazz Festival - 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Определены лучшие молодые исполнители джаза в рамках "Baku Jazz Festival - 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Определены лучшие молодые исполнители джаза в рамках "Baku Jazz Festival - 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Определены лучшие молодые исполнители джаза в рамках "Baku Jazz Festival - 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Определены лучшие молодые исполнители джаза в рамках "Baku Jazz Festival - 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Определены лучшие молодые исполнители джаза в рамках "Baku Jazz Festival - 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Определены лучшие молодые исполнители джаза в рамках "Baku Jazz Festival - 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Определены лучшие молодые исполнители джаза в рамках "Baku Jazz Festival - 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Определены лучшие молодые исполнители джаза в рамках "Baku Jazz Festival - 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Определены лучшие молодые исполнители джаза в рамках "Baku Jazz Festival - 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Определены лучшие молодые исполнители джаза в рамках "Baku Jazz Festival - 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Определены лучшие молодые исполнители джаза в рамках "Baku Jazz Festival - 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Определены лучшие молодые исполнители джаза в рамках "Baku Jazz Festival - 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Определены лучшие молодые исполнители джаза в рамках "Baku Jazz Festival - 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Определены лучшие молодые исполнители джаза в рамках "Baku Jazz Festival - 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Определены лучшие молодые исполнители джаза в рамках "Baku Jazz Festival - 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Определены лучшие молодые исполнители джаза в рамках "Baku Jazz Festival - 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Определены лучшие молодые исполнители джаза в рамках "Baku Jazz Festival - 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Определены лучшие молодые исполнители джаза в рамках "Baku Jazz Festival - 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Определены лучшие молодые исполнители джаза в рамках "Baku Jazz Festival - 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Определены лучшие молодые исполнители джаза в рамках "Baku Jazz Festival - 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Определены лучшие молодые исполнители джаза в рамках "Baku Jazz Festival - 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Определены лучшие молодые исполнители джаза в рамках "Baku Jazz Festival - 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Определены лучшие молодые исполнители джаза в рамках "Baku Jazz Festival - 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Определены лучшие молодые исполнители джаза в рамках "Baku Jazz Festival - 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Определены лучшие молодые исполнители джаза в рамках "Baku Jazz Festival - 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Определены лучшие молодые исполнители джаза в рамках "Baku Jazz Festival - 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Определены лучшие молодые исполнители джаза в рамках "Baku Jazz Festival - 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Определены лучшие молодые исполнители джаза в рамках "Baku Jazz Festival - 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Определены лучшие молодые исполнители джаза в рамках "Baku Jazz Festival - 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Определены лучшие молодые исполнители джаза в рамках "Baku Jazz Festival - 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Определены лучшие молодые исполнители джаза в рамках "Baku Jazz Festival - 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Определены лучшие молодые исполнители джаза в рамках "Baku Jazz Festival - 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Определены лучшие молодые исполнители джаза в рамках "Baku Jazz Festival - 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Определены лучшие молодые исполнители джаза в рамках "Baku Jazz Festival - 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Определены лучшие молодые исполнители джаза в рамках "Baku Jazz Festival - 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Определены лучшие молодые исполнители джаза в рамках "Baku Jazz Festival - 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Определены лучшие молодые исполнители джаза в рамках "Baku Jazz Festival - 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Определены лучшие молодые исполнители джаза в рамках "Baku Jazz Festival - 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Определены лучшие молодые исполнители джаза в рамках "Baku Jazz Festival - 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Определены лучшие молодые исполнители джаза в рамках "Baku Jazz Festival - 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Определены лучшие молодые исполнители джаза в рамках "Baku Jazz Festival - 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Определены лучшие молодые исполнители джаза в рамках "Baku Jazz Festival - 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
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