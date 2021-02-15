Алиаббас Гадиров: Когда семья вернулась домой, то увидела все еще плачущего отца (ФОТО)

Культура 15 февраля 2021 18:24 (UTC+04:00)
Алиаббас Гадиров: Когда семья вернулась домой, то увидела все еще плачущего отца (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Верный богатым традициям национального театрального искусства и кинематографии, лауреат государственной премии, кавалер ордена "Шохрат", народный артист Азербайджана Алиаббас Гадиров создал интересные образы, снискав большую зрительскую любовь. К сожалению, он очень рано ушел жизни, в 60 лет…

Представляем читателям Trend Life материал о жизни и творчестве замечательного актера, признанном мастере, скромном и отзывчивом человеке, память о ком навсегда останется в наших сердцах. Сегодня Актеру исполнилось бы 75 лет…

Вопреки воле отца

Алиаббас Гулу оглу Гадиров родился 15 февраля 1946 года в Баку. Был вторым ребенком в семье, где кроме него было еще 8 детей. Детство его пришлось на голодные послевоенные годы, поэтому он всегда знал цену хлеба. В школе, в которой был открыт детский драмкружок, проявлял интерес к гуманитарным дисциплинам и полюбил искусство. В 14 лет записался в драмкружок под руководством известного актера Агададаша Гурбанова. Природный актерский талант требовал получения высшего образования в этой сфере, но отец был против и хотел, чтобы сын стал врачом. Однажды даже произошел серьёзный конфликт с Агададашем Гурбановым.

Гулу киши неожиданно пришел на репетиции драмкружка. Вечером он поставил сыну жесткое условие: "Чтоб ноги твоей больше там не было!". Алиаббас все равно продолжил посещение драмкружка. После школы наступила пора подавать документы в вуз. Естественно, Алиаббас стремился в Театральный институт (Азербайджанский государственный институт искусств имени Мирзааги Алиева, ныне Азербайджанский государственный университет культуры и искусства), но боялся сурового нрава отца. И, все же, сделал это тайно, поступив в 1965 году на факультет актеров театра и кино вуза. Его наставником в сценическом искусстве стал народный артист, профессор Мехти Мамедов, а по сценической речи - заслуженный артист Мюхлис Джанизаде. Здесь он начал свою сценическую деятельность в учебном театре института, выступал в различных спектаклях.

Растрогавшийся отец

Когда Алиаббас Гадиров учился на последнем курсе, Мехти Мамедов пригласил его на роль Юсифа в трагедии "Хайям", которую поставил на сцене Аздрамы (Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр).

Алиаббас попросил мать уговорить отца прийти на премьеру, которая много значила в его жизни. Отправившийся в театр крайне неохотно, всем своим видом выражая свое недовольство, Гулу киши вскоре стал с интересом следить за ходом спектакля. И именно в этот момент Алиаббас Гадиров вышел на сцену в роли рыцаря Юсифа. Отец продолжал молча следить за действом. Под конец его дочь Зарифа посмотрела на отца и увидела слезы, текущие из его глаз. Как только закончился спектакль отец сразу же ушел домой, не дождавшись выхода актеров на поклон. Когда семья вернулась домой, то увидела все еще плачущего Гулу киши. Он признался: "И я не хотел выхода на сцену сына, у которого такой талант", обратившись к Алиаббасу, отец сказал: "Ты станешь хорошим актером! Я мечтал, чтобы ты стал одним из лучших в своей профессии. Когда смотрел спектакль, расчувствовался и за тебя, и за себя. Стал укорять себя за то, что не позволял тебе стать актером".

Интересно, что Гулу киши больше не посещал театр, даже спектакли с участием сына. После премьеры Алиаббас был принят в труппу театра, где служил до конца жизни.

Творчество и организаторские способности

Созданные им более сорока образов в театре и работы в 65 фильмах своим прекрасным исполнительским мастерством, высокой сценической культурой нашли путь к сердцам любителей искусства. Театральные роли в произведениях азербайджанских и мировых классиков, современных авторов отличались своей естественностью и убедительностью, свидетельствовали о глубоком владении актером тонкостями искусства. Галерея образов, мастерски созданных Алиаббасом Гадировым на экране с использованием возможностей киноискусства, относится к славным страницам национального кино. За роль Назима в фильме Эльдара Гулиева "Бухта радости" актер был удостоен Государственной премии Азербайджана. Много ролей он сыграл также в телеспектаклях, долгие годы был ведущим молодежной передачи "Факел" и любимой всеми передачи "Путешествие в мир комедий".

Семью создал еще студентом - в 1969 году, появились сын и две дочери, был заботливым главой семейства, прекрасным отцом.

Из воспоминаний сына Ильхама Гадирова: "Отец соглашался исполнить не каждую роль, которую ему предлагали. Еще в молодости он сыграл в спектакле "Севиль" отрицательного героя Балаша. Это была одна из прославивших его ролей. И исполнял он ее так мастерски, что вызывал у зрителей отвращение к этому персонажу. А некоторых отрицательных персонажей играть отказывался. Даже если это были главные роли. Допустим, в спектакле девушка любит парня, а ее любит другой парень. В молодости отец ставил условие: или буду исполнять роль того, кого любят, или никого. Отказывался играть также и подлых, наносящих удар в спину персонажей, или тех, в адрес которых звучало много оскорблений. Подобные отказы создавали ему проблемы с некоторыми режиссерами. Но отец оставался при своем мнении".

Алиаббас Гадиров был не только мастером театра и кино, но и отличался организаторскими способностями. В декабре 2001 года был назначен на должность художественного руководителя и директора Государственного академического национального драматического театра. Под его руководством многие молодые актеры смогли раскрыть свой талант и получить признание в мире искусства. У него было много связанных с театром желаний. Но безжалостная болезнь (онкология) внезапно оборвала его жизнь… Актер скончался 8 марта 2006 года. Будучи больным, он продолжал ходить в театр, выходил на сцену. Алиаббас Гадиров говорил, что театральная сцена – лучшее лекарство…

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)

Алиаббас Гадиров: Когда семья вернулась домой, то увидела все еще плачущего отца (ФОТО) - Gallery Image
Алиаббас Гадиров: Когда семья вернулась домой, то увидела все еще плачущего отца (ФОТО) - Gallery Image
Алиаббас Гадиров: Когда семья вернулась домой, то увидела все еще плачущего отца (ФОТО) - Gallery Image
Алиаббас Гадиров: Когда семья вернулась домой, то увидела все еще плачущего отца (ФОТО) - Gallery Image
Алиаббас Гадиров: Когда семья вернулась домой, то увидела все еще плачущего отца (ФОТО) - Gallery Image
Алиаббас Гадиров: Когда семья вернулась домой, то увидела все еще плачущего отца (ФОТО) - Gallery Image
Алиаббас Гадиров: Когда семья вернулась домой, то увидела все еще плачущего отца (ФОТО) - Gallery Image
Алиаббас Гадиров: Когда семья вернулась домой, то увидела все еще плачущего отца (ФОТО) - Gallery Image
Алиаббас Гадиров: Когда семья вернулась домой, то увидела все еще плачущего отца (ФОТО) - Gallery Image
Алиаббас Гадиров: Когда семья вернулась домой, то увидела все еще плачущего отца (ФОТО) - Gallery Image
Алиаббас Гадиров: Когда семья вернулась домой, то увидела все еще плачущего отца (ФОТО) - Gallery Image
Алиаббас Гадиров: Когда семья вернулась домой, то увидела все еще плачущего отца (ФОТО) - Gallery Image
Алиаббас Гадиров: Когда семья вернулась домой, то увидела все еще плачущего отца (ФОТО) - Gallery Image
Алиаббас Гадиров: Когда семья вернулась домой, то увидела все еще плачущего отца (ФОТО) - Gallery Image
Алиаббас Гадиров: Когда семья вернулась домой, то увидела все еще плачущего отца (ФОТО) - Gallery Image
Алиаббас Гадиров: Когда семья вернулась домой, то увидела все еще плачущего отца (ФОТО) - Gallery Image
Алиаббас Гадиров: Когда семья вернулась домой, то увидела все еще плачущего отца (ФОТО) - Gallery Image
Алиаббас Гадиров: Когда семья вернулась домой, то увидела все еще плачущего отца (ФОТО) - Gallery Image
Алиаббас Гадиров: Когда семья вернулась домой, то увидела все еще плачущего отца (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Алиаббас Гадиров: Когда семья вернулась домой, то увидела все еще плачущего отца (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Алиаббас Гадиров: Когда семья вернулась домой, то увидела все еще плачущего отца (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Алиаббас Гадиров: Когда семья вернулась домой, то увидела все еще плачущего отца (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Алиаббас Гадиров: Когда семья вернулась домой, то увидела все еще плачущего отца (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Алиаббас Гадиров: Когда семья вернулась домой, то увидела все еще плачущего отца (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Алиаббас Гадиров: Когда семья вернулась домой, то увидела все еще плачущего отца (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Алиаббас Гадиров: Когда семья вернулась домой, то увидела все еще плачущего отца (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Алиаббас Гадиров: Когда семья вернулась домой, то увидела все еще плачущего отца (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Алиаббас Гадиров: Когда семья вернулась домой, то увидела все еще плачущего отца (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Алиаббас Гадиров: Когда семья вернулась домой, то увидела все еще плачущего отца (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Алиаббас Гадиров: Когда семья вернулась домой, то увидела все еще плачущего отца (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Алиаббас Гадиров: Когда семья вернулась домой, то увидела все еще плачущего отца (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Алиаббас Гадиров: Когда семья вернулась домой, то увидела все еще плачущего отца (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Алиаббас Гадиров: Когда семья вернулась домой, то увидела все еще плачущего отца (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Алиаббас Гадиров: Когда семья вернулась домой, то увидела все еще плачущего отца (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Алиаббас Гадиров: Когда семья вернулась домой, то увидела все еще плачущего отца (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Алиаббас Гадиров: Когда семья вернулась домой, то увидела все еще плачущего отца (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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