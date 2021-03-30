Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО)

Культура 30 марта 2021 13:37 (UTC+04:00)
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Вышедший в 1981 году на экраны двухсерийный приключенческий, музыкальный, комедийный телефильм Юлия Гусмана "Не бойся, я с тобой!" сразу же стал любим миллионами, фразы ушли в народ, и по сей день картина радует зрителей. Потрясающий актерский состав, музыка и сюжет стали залогом многолетнего успеха. Спустя 40 лет директор фильма Надир Алиев в интервью Trend Life раскрыл все тайны фильма – где и как проходили съемки, что осталось за кадрами фильма, о многом узнаете – ВПЕРВЫЕ! Это была одна из самых сложных для Надира Алиева работ в кинематографе, за короткое время было решено множество организационных, декорационных и постановочных моментов.

Съёмки проходили в Государственном историко-архитектурном заповеднике "Ичеришехер" в Баку, в Гахском районе Азербайджана (башня Сумуг Гала в деревне Илису, лес, горы) и на киностудии "Азербайджанфильм".

"Как он поет! Ах, как он поет. Он душу из меня вынимает. Ещё немножко – и я не смогу его убить".

"– Когда он поёт, сердце тает, как кусок сахара. Это талант, великий талант! И ты хочешь, чтобы я его убил? За триста рублей?!
– А за сколько?
– Пятьсот".

Исполнитель роли Джафара – Гасанага Турабов не смог сняться до конца. Во время одного из перерывов съемок, проходивших в деревне Илису, актер решил прогуляться по селу. Но неожиданно появившийся юнец на лошади, которая мчалась во всю прыть, случайно сбил Гасанагу Турабова. Актер упал и ударился головой о камень, потерял сознание, пошла кровь. Из Баку был срочно вызван нейрохирург, который прилетел на "кукурзнике", и после обследования актер был экстренно госпитализирован. Слава Богу, все обошлось, он стал лечиться, но больше не мог продолжать съемки. Например, в финальных кадрах, когда его банда окружает крепость, со спины снят второй оператор Алекбер Мурадов. Как известно, кадры фильма, которые зрители видят поочередно на экране, могут сниматься в различное время. Хорошо, что Юлию Гусману до этого удалось снять кадры этой сцены с участием Гасанаги Турабова.

"Ты потерял хватку, Рустам. Надо было сразу сломать ему руку или коленную чашечку. А ты возился, возился… Зачем так долго мучить человека? Один удар ногой в челюсть, и его унесли бы на носилках!"

"Друг мой, зачем ты бьёшь лошадей? Может быть, в своей прошлой жизни они были достойными и уважаемыми людьми. Ты слыхал о переселении душ?"

Для каскадера и циркового артиста Мухтарбека Кантемирова, который играл Рустама, это была первая роль в кино. Он привез из Москвы свою группу из 18 человек (каскадеров и конюхов) и четырех лошадей-красавцев, которых на протяжении месяца держали в Бакинском цирке – приходилось о них постоянно заботиться, кормить отменным овсом и травами. Они были заняты в павильонных съемках на киностудии "Азербайджанфильм". Когда начались съемки в Гахском районе, мы, конечно же, использовали и местных лошадей, привыкших к горной местности с камнями. С лошадьми из Москвы приходилось работать иначе: в местах их пробега всем съемочным коллективом убирали все камни, чтобы они не повредили копыта. И все же у одной из лошадей, когда меняли подкову, произошло заражение. Животное очень страдало и было при смерти, и ночью мы вдвоем с Поладом Бюльбюльоглу на его красных "жигулях" объездили все прилегающие села и города Шеки, Гах, Загаталы, чтобы найти лекарство. С трудом удалось найти несколько ампул, ветеринар сделал уколы лошади, но спасти ее от заражения так и не удалось. Лощадь там же и похоронили. Как известно, Мухтарбек Кантемиров выполнял трюки сам. Но был момент, когда он жонглировал штыками, втыкая их в дерево, и случайно один из них вонзился ему в бедро. Поэтому в некоторых кадрах видно как он немного хромает.

"– Это мой зуб.
– Слыхали, какой глупый? Он не твой, даже не мой, понял? Он ихний!"

"– Дяденька, а вы можете голой рукой стенку пробить?
– Могу. Даже пальцем".

По первоначальной идее, рукопашный бой в фильме – каратэ, изученное Сан Санычем (Лев Дуров) где-то на Востоке, но к моменту выхода фильма отношение властей к каратэ уже стало неодобрительным. Поэтому в фильм специально была доснята сцена, где Сан Саныч говорит, что его техника боя происходит от народной азербайджанской борьбы – гюлеш. А момент, где он пальцем протыкает железную бочку и идет вода, был снят следующим образом. Бочка была настоящей, но в ней сделали небольшое отверстие, которое замазали пластилином и покрасили в цвет бочки. Лев Дуров каратэ не владел, и в боевых сценах его заменял дублёр Сулейман Мамедов, который был тренером секции каратэ в ДСО "Буревестник" и вместе со своими учениками принимал участие в этом фильме. Дублёр был снят сбоку и со спины, лица не видно, он того же роста, но у него немного другая комплекция. А тюрьма и кадры с участием Уголовника (Мухтар Маниев) была создана на открытой территории между двумя павильонами киностудии "Азербайджанфильм". Для этого пришлось не только создавать специальные декорации – сторожевую вышку, нары, ворота и т.д., но и завести несколько машин песка. В роли одного из заключенных снялся и троюродный племянник Мухтара Кантемирова – Олег Кантемиров.

Кстати, Лев Дуров сыграл две роли в этом фильме. Второй была роль крестьянина с запоминающейся фразой: "Туда ехали, за ними гнались. Оттуда едут, за ними гонятся. Какая интересная у людей жизнь!"

"У Нагиева есть, у Тагиева есть, у Нобеля есть, у Ротшильда есть, только у меня нет нефти".

"– Вы меня извините, но у этого прохвоста я денег не возьму.
– Делает Вам честь. Но бурить-то Вы обязаны.
– Бурить буду.
– А денег не возьмёте?
– Денег не возьму.
– Я вижу, Вы порядочный человек. В таком случае идите и работайте даром".

В фильме Фарзали бек (Мирза Бабаев) ищет нефть и для этого призывает инженера и ссыльного революционера Петрова (Александр Шаровский). Бьет фонтан, но это не оказывается нефтью. Для этих кадров я с трудом нашел одну старую пожарную машину "ГАЗ 51" 1955 года, чтобы использовать его водонапорные шланги. Но надо было придать цвет нефти двум тоннам воды. А где взять в те годы такой краситель? И вдруг мы увидели в месте съемок плоды волчьих ягод, которые при выдавливании давали темно-фиолетовый цвет. Все съемочная группа стала собирать эти ягоды. Во главе с Юлием Гусманом у нас был очень сплоченный коллектив! Вручную выдавливали соки ягод и ведрами вливали в цистерны "пожарки". Так нашли выход из положения. И еще был забавный случай, когда местные жители, окружив нашего легендарного Мирзу Бабаева, просили спеть его хит "Кяпяняк", и он на радостях стал исполнять акапелла. Надо было видеть счастливые лица местных жителей, как они радовались и танцевали!

Взрыв эстакады был снят в поселке Бузовна, встреча Царского пристава (Сергей Юрский) и Петрова (Александр Шаровский) – на территории Мярдяканского санатория для творческих людей, а все остальные "внутренние" декорированные сцены – в киностудии "Азербайджанфильм", где нам очень помогал директор Джамиль Алибеков.

"Бек, ты человек просвещенный и знаешь, конечно, что такое театр. Можно играть женщин и оставаться при этом настоящим мужчиной, а можно отрастить вот такие усы и быть трусливой бабой!"

Смета фильма составила 550 тысяч рублей – огромная по тем временам сумма – так как было множество декораций, снимались именитые актеры и исполнители. Но смета в Баку не была принята, ее считали слишком большой, так как на каждую серию телефильма выдавалось по 180-200 тысяч рублей. Поэтому пришлось обращаться в Москву, где бюджет утвердили на объединении "Экран" Центрального телевидения.

Поладу Бюльбюльоглу, игравшему 20-летнего юношу, было 36 лет, Гамиде Омаровой – 25 лет против 19-ти лет ее героини. Кстати, на роль Теймура был запланирован другой актер, а Полад Бюльбюльоглу выступал только как композитор. Но Юлий Гусман решил сделать и с ним кинопробы и в результате решил, чтобы именно он сыграет Теймура. В те времена все телефильмы, вплоть до исполнителей ролей, утверждались в Москве, и кандидатура Полада Бюльбюльоглу была принята с большим интересом, учитывая его музыкальный талант, исполнительское и актерское мастерство, которое вместе с другими именитыми актерами картины гарантировало еще больший успех. В первый показ в прайм-тайм картину по Центральному телевидению посмотрело 60 млн человек! Был огромный успех! После фильма Валерий Леонтьев попросил Полада Бюльбюльоглу включить в свой репертуар несколько песен из этого фильма. И еще, во время записи песен познакомился с Аллой Пугачевой, которая попросила час от нашего времени (тогда была большая очередь), чтобы записать свою композицию. Ей невозможно было отказать…

Песни, помимо Полада Бюльбюльоглу, исполняли такие звезды, как Иосиф Кобзон, Владимир Винокур, Ирина Понаровская, группы Стаса Намина и "Интеграл". Записи песен проходили в Государственном доме звукозаписи в Москве с участием Струнной группы оркестра Госкино СССР и ансамбля "Мелодия", и в этом очень помогал Полад Бюльбюльоглу. Автором музыки был Полад Бюльбюльоглу, слов – Алексей Дидуров. Авторы сценария – Юлий Дунский и Валерий Фрид. Все костюмы за исключением мессианского костюма, который привез с собой Кантемиров, сшила потрясающая художница по костюмам Татьяна Амирова. Кстати, сам Юлий Гусман появляется в фильме на пару секунд в самом начале в роли шпрехшталмейстера – ведущего цирка. Еще одну эпизодическую роль, писаря на базаре, сыграл режиссер и сценарист Ефим Абрамов, который много лет живет в Израиле. Этот базар был создан в Илису.

"– У тебя невесту украли!

– Украли!? Кому такое счастье надо? Попросил бы у меня бы, я и так отдал бы… Или на что-нибудь сменял бы".

"Разве я зверь? Зверь выдавал бы тебя замуж за дурачка Мардана и смеялся, а я плачу вместе с тобой".

Огромную работу провел художник-постановщик картины Надир Зейналов, активно помогал художник Рафиг Насиров. Приходилось прикладывать много усилий для создания фильма. Мне даже пришлось отложить свадьбу (смеется), работали круглые сутки, практически без отдыха.

Например, для создания шатра и манежа цирка нам требовался большой тент. Для этого я специально поехал в Агджабеди к хлопкоробам и взял у них несколько больших брезентов, которыми укрывали урожай хлопка. Из них сшили огромный цирковой шатер, и создали манеж.

Большой сад, внешний вид и внутренне убранство дома Фарзали бека (Мирза Бабаев), куда приходит свататься Теймур (Полад Бюльбюльоглу), внутренняя часть дома, где жили Сан Саныч и Рустам (внешняя часть была снята в Илису), дом избалованного богача Мардана (Джахангир Новрузов), где он живет с матерью (Насиба Зейналова) и отцом (Садых Гусейнов), пещера драгоценностей Джафара, где оказываются наши герои вместе с Телли (Гамида Омарова), театральная сцена, баня – все это было создано на киностудии "Азербайджанфильм". А золотые монеты (несколько мешков) для пещеры я заказал из меди на судостроительном заводе в Баку. Фаэтон был заказан в фаэтонном цеху, который раньше действовал в столице.

И в заключении. Однажды у меня упало давление, и Юлий Гусман дал мне лекарство. Я выпил. Оказалось, это было лекарство для понижения давления… Ничего, выжил…(смеется).

Лично для меня, 28-летнего, работа над этой картиной была большой победой! Это был как госэкзамен! И огромная признательность Юлию Гусману, с которым рабочие отношения переросли в большую дружбу.

"Расставаться надо так, как будто завтра встретимся, а встречаться, как будто не виделись сто лет".

(Автор: Вугар Иманов)

Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
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