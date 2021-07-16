Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО)

Культура 16 июля 2021 15:27 (UTC+04:00)
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре искусств "Хатаи" в Баку открылась выставка, посвященная итогам проекта Su və rəng ahəngi 2021 ("Гармония воды и цвета-2021"), сообщает Trend Life.

Проект с участием художников-акварелистов старше 18 лет был организован IWS Azerbaijan (Азербайджанское представительство Международного общества акварелистов - IWS Globe) и İWS Baku Khatai Art Center при Центре искусств "Хатаи" при поддержке министерства культуры, Союза художников и Азербайджанской государственной картинной галереи.

Для участия в проекте обратились более 100 художников. Художественный совет IWS Azerbaijan отобрал около 100 работ 52 художников, которые представили работы на свободную тему.

Авторы в них объединили множество интересных техник по различным принципам, в частности, по влажности листа и кисти, многослойности наложения цветов.

Выступившие на мероприятии директор Государственной картинной галереи Галиб Гасымов, секретарь Союза художников Агаали Ибрагимов, искусствовед, заслуженный деятель искусств Азербайджана Зиядхан Алиев, председатель IWS Azerbaijan Хасай Мирзоев, директор Центра искусств "Хатаи" Захид Авазов рассказали об акварельном искусстве и важности развития творческих способностей среди молодежи.

Акварель - это вид изобразительного искусства, сочетающий свойства живописи и графики. От живописи она взяла богатство цвета и его широкие художественные возможности для моделирования форм. А от графики - тонкослойное наложение краски (без рельефности) и использование бумаги не просто как материала, но и как изобразительного элемента: фон становится пространством, "воздухом". Акварельные работы более объемны, чем графические, но более воздушны, чем живописные картины. Для рисования художники используют не масляные краски, а специальные, акварельные, которые перед нанесением разбавляются водой. Кроме того, иногда дополнительно смачивается и лист. Отсюда и название - от латинского слова aqua (вода). На этой основе в итальянском и французском языках появились термины acquarello и aquarelle.

Возникла эта техника в древнем Китае, во II веке, с изобретением бумаги. Классическая европейская акварель появилась в XV-XVI столетиях, а расцвела в Англии на рубеже XVIII-XIX веков. На сегодняшний день это очень популярная и актуальная техника рисования, ею увлечены очень многие именитые живописцы, возведшие ее в ранг высокого искусства. Международные фестивали и выставки, экспозиции в музеях и галереях - всюду витает дух акварели.

Акварель позволила художникам выразительно передавать эффекты воздушности и влажности. Долгое время живописцы бились над проблемой отображения на произведениях дождя, и эту задачу с успехом решили именно акварелисты. Эта техника идеально подошла для пейзажистов, работающих на пленэре, широко используются ее возможности в портрете и натюрморте.

Существует масса известных техник работы с акварелью, и постоянно появляются новые эффекты и приемы. Часто начинающие авторы пробуют работать всеми возможными техниками сразу, применяют различные эффекты, экспериментируют в просторах акварельной живописи и, как правило, рано или поздно находят свою комбинацию, которая впоследствии часто перерастает в их неповторимый авторский стиль.

Информационная поддержка: Trend.az, Day.az, Milli.az.

(Автор: Вугар Иманов)

Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Image
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Image
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Image
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Image
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Image
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Image
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Image
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Image
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Image
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Image
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Image
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Image
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Image
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Image
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Image
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Image
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Image
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Image
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Image
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Image
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Image
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Image
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Image
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Image
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Image
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Image
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Image
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Image
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Image
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Image
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Image
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Image
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Image
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Image
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Image
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Image
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Image
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Image
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Image
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Image
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Image
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Image
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Image
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Image
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Image
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Image
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Image
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Image
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Image
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Image
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Иран и Кыргызстан договорились об открытии транспортного коридора через Туркменистан
Иран и Кыргызстан договорились об открытии транспортного коридора через Туркменистан
Туркменский ГПЗ значительно увеличил производство бензина
Туркменский ГПЗ значительно увеличил производство бензина
Растет поток трудовых мигрантов из Турции в Туркменистан
Растет поток трудовых мигрантов из Турции в Туркменистан
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Азербайджан - одна из немногих стран, присоединившихся к международным усилиям по борьбе с пандемией COVID-19 - депутат Политика 16:19
Азербайджан и Турция придают особое значение расширению торгово-экономического сотрудничества Экономика 16:13
Объявлен тендер на подготовку генплана города на юге Азербайджана Тендеры 16:07
В Азербайджане планируется создать свыше тысячи новых рабочих мест за счет льготных кредитов – министр Финансы 16:03
В Азербайджане незначительно сократилось число наемных работников Бизнес 16:03
Иран и Кыргызстан договорились об открытии транспортного коридора через Туркменистан Транспорт 16:02
В Азербайджане незначительно сократились грузоперевозки всеми видами транспорта Транспорт 15:58
Зангезурский коридор диверсифицирует возможности маршрута Восток-Запад - эксперт Экономика 15:55
SOCAR увеличила экспорт нефтегазохимической продукции Энергетика 15:50
В Грузии начнется строительство крупной ТЭС Энергетика 15:48
Обнародована стоимость билетов на автобусные рейсы Баку-Нахчыван Общество 15:41
На строительном рынке Казахстана выросла доля турецкого цемента Турция 15:38
Крупнейшие российские автопроизводители продолжат развитие промышленной кооперации РК и РФ Казахстан 15:36
В Азербайджане ожидается рост цен на драгоценные металлы Экономика 15:30
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) Культура 15:27
Из Турции в Азербайджан по БТК отправлено рекордное количество контейнеров Транспорт 15:23
В США могут зимой разрешить вакцинацию детей младше 12 лет от коронавируса США 15:22
Упрощение процедур приватизации создает широкие возможности для привлечения инвесторов в Азербайджан Бизнес 15:22
Эйфелева башня открылась для посетителей после почти девятимесячного перерыва Европа 15:19
«Лаборатория Касперского»: больше трети пользователей готовы доверить выбор пары продвинутым технологиям ИКТ 15:19
"Спутник Лайт" начнут поставлять в регионы РФ для повторной вакцинации Россия 15:18
Израильская армия сообщила о крушении беспилотника на юге Ливана Израиль 15:14
Азербайджан демонстрирует высокие результаты в области упрощения процедур торговли Экономика 15:12
Туркменский ГПЗ значительно увеличил производство бензина Энергетика 15:05
Сеть центров DOST до 2025 года охватит весь Азербайджан Общество 14:59
Смягчение карантина повысило экономическую активность в Азербайджане - депутат Экономика 14:49
В Иране за последние сутки от COVID-19 скончались до 200 человек Общество 14:44
Порты Турции перевалили около 8 млн тонн грузов из Италии Турция 14:41
Экоактивисты добились пресечения незаконной вырубки деревьев в Азербайджане (ФОТО) Общество 14:39
Порты Турции перевалили свыше 1,5 млн тонн грузов из Марокко Турция 14:35
На строительство Ордубадской ГЭС дополнительно выделено 5 млн манатов - Распоряжение Политика 14:33
В Азербайджане названы даты вступительных экзаменов в вузы по I и IV группам специальностей Общество 14:18
Растет поток трудовых мигрантов из Турции в Туркменистан Турция 14:15
Железнодорожный сектор ЕС терпит миллиардные убытки Транспорт 14:13
Армянские вооруженные силы вновь нарушили режим прекращения огня на нахчыванском направлении Политика 14:10
Глава Евросовета едет в Азербайджан Политика 13:56
В Кыргызстане за сутки вакцинацию от COVID-19 прошли 23 528 человек Кыргызстан 13:52
Азербайджан увеличил производство стройматериалов на 40% Экономика 13:51
В Казахстане растет спрос на турецкую сталь Турция 13:47
Завтра в Баку будет до 35 градусов тепла Общество 13:45
Узбекистан увеличил импорт ковров из Турции более чем наполовину Турция 13:42
Вице-премьер Азербайджана и глава МИД Турции обсудили региональные вопросы Политика 13:41
Потерпевшая сторона подала иск против Ровшана Акберова на 1,22 млн манатов Происшествия 13:40
Тяжелая исповедь наркомана от азербайджанской писательницы с мистическими способностями (ФОТО) Культура 13:33
Турция наполовину увеличила экспорт электротоваров в Иран Турция 13:33
Определен порядок функционирования регулярного автобусного маршрута Баку-Нахчыван-Баку Общество 13:27
Азербайджан отправит Кыргызстану 40 тыс. доз вакцины от COVID-19 AstraZеneca Общество 13:22
Порты Турции перевалили более 1 млн тонн грузов из Ливана Турция 13:13
В Азербайджане созданы альтернативные центры в связи с приемом в магистратуру Общество 13:12
В центрах отдыха в Баку выявлены нарушения (ФОТО) Общество 13:08
Эксперт о возможностях Зангезурского коридора и Алятской СЭЗ для связей Центральной и Южной Азии с Европой Экономика 12:57
МИД Азербайджана соболезнует Германии и Бельгии в связи с жертвами наводнения Политика 12:56
В России выявили 25 704 случая заражения коронавирусом за сутки Россия 12:53
Опасное солнце, от жары к холоду, мороженое и холодные напитки Общество 12:52
Казахстан призвал США к содействию в вопросе отмены поправки Джексона-Вэника Казахстан 12:47
Назначен председатель правления Управления государственного заповедника города Шуша - Распоряжение Политика 12:40
В Баку отложено заседание суда по делу еще 13 армянских террористов (ФОТО) Политика 12:36
Коронавирус в Израиле: В стране более 5800 зараженных Израиль 12:32
Грузоперевозки ж/д транспортом в Азербайджане превысили 7 млн тонн Транспорт 12:29
Абу-Даби с 19 июля введет комендантский час и ограничения на въезд в эмират Арабские страны 12:22
Грузоперевозки воздушным транспортом в Азербайджане выросли более чем на 20% Транспорт 12:21
Наводнение привело к разрушению домов в городе Эрфтштадт Европа 12:20
Женщина впервые выдержала экзамен для зачисления на службу в спецназ ВМС США США 12:19
ЗАО AzerGold объявило открытый тендер Экономика 12:17
Внешнеторговый оборот Азербайджана достиг почти $12 млрд Экономика 12:15
В Грузии вырос прожиточный минимум Бизнес 12:08
Обнародован срок завершения строительства газопровода на юге Турции Турция 11:52
Фонд YAŞAT оплатил расходы на операцию и лечение еще 3 участников войны (ФОТО) Общество 11:49
Развитие туризма является одним из важнейших направлений экономического сотрудничества на Каспии Транспорт 11:44
В Азербайджане предусмотрены привилегии для Героев Отечественной войны Общество 11:31
Турецкий порт Текирдаг перевалил свыше 7 млн тонн грузов Турция 11:23
Рекомендуется использовать другую вакцину от COVID-19 для введения третьей дозы - азербайджанский депутат Общество 11:21
Порты Турции перевалили свыше 3 млн тонн грузов из Алжира Турция 11:12
Азербайджанская нефть подешевела Энергетика 11:11
Азербайджан и Россия расширяют сотрудничество в сфере страхования Экономика 11:00
На автодороге Ахмедбейли-Физули-Шуша началось строительство тоннелей (ФОТО) Общество 10:57
Запуск трансграничной железной дороги способствует экономическому развитию стран Центральной и Южной Азии - президент Узбекистана (ФОТО) Транспорт 10:45
В Кыргызстане цены на мясо за год повысились почти на 36% - статистика Кыргызстан 10:37
На территории Агдамского района состоялось открытие очередной воинской части (ФОТО/ВИДЕО) Общество 10:36
Растет доля турецких электротоваров на рынке Казахстана Турция 10:33
В Туркменистане обнародовано число зарегистрированных интернет-магазинов Бизнес 10:29
Азербайджан увеличил импорт ковров из Турции почти на треть Турция 10:28
Названы доходы сектора мобильной связи Азербайджана с начала года ИКТ 10:16
Туркменистан значительно увеличил импорт кожаных изделий из Турции Турция 10:11
В Грузии вырастет расходная часть госбюджета Финансы 10:02
"Автоваз" приостановил на один день производство на двух линиях из-за дефицита электроники Россия 10:01
Цены на нефть колеблются на возможных коронавирусных ограничениях Энергетика 09:57
Золото и серебро в Азербайджане дорожают Финансы 09:56
Порты Турции перевалили почти 7 млн тонн грузов из Испании Турция 09:50
Назван срок сдачи в эксплуатацию наземной станции Бакметрополитена Транспорт 09:49
Иран сократил импорт кожаных изделий из Турции почти наполовину Турция 09:44
Грузия - одно из популярных направлений для трудовых мигрантов из Турции Турция 09:42
Сократилась доля турецкой стали на рынке Туркменистана Турция 09:40
Манат укрепился к евро Финансы 09:38
Порты Турции перевалили более 1 млн тонн грузов из Португалии Турция 09:37
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Японии Другие страны 09:34
В Азербайджан доставлены новые вагоны метро Транспорт 09:33
Число жертв наводнения в Германии увеличилось до 80 Европа 09:32
Грузия наращивает импорт стали из Турции Турция 09:27
Оказываемая Движением неприсоединения Азербайджану поддержка достаточно важна - депутат Политика 09:11
Все новости