Свершилось! Впервые азербайджанский дирижер на сцене Музикферайн! (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - 15 октября 2021 года произошло знаменательное событие в истории музыкальных культур двух стран - Азербайджана и Австрии, сообщает Trend Life.

Впервые на дирижерский подиум исторической сцены «Золотого зала» Венской филармонии взошел азербайджанский дирижер - народный артист Азербайджана, профессор Ялчин Адигезалов.

«Золотой зал» Венской филармонии (Wiener Musikverein, Музикферайн) - одна из самых престижных площадок мира, выступление на которой равнозначно международному признанию и музыканта, и исполняемой музыки. Парадокс в том, что организаторы концертов филармонии, как правило, предлагают исполнять музыку в рамках строго заданной ими же программы. Все сочинения обычно размечены границами европейской музыки в ее лучших классических образцах. Однако концерт под управлением Ялчинa Адигезалова стал важным и счастливым исключением.

Наряду с произведениями Бетховена, Сибелиуса и современного американского композитора Алексея Шора, по настоянию маэстро и после долгих переговоров прозвучало эталонное для азербайджанской музыки ХХ века «Азербайджанское каприччио» Фикрета Амирова. Яркая и динамичная эмоциональная звуковая палитра «Каприччио», открывшая концерт и столь контрастная ожиданиям публики, потрясла слушателей и вызвала бурные овации.

Путь к этому яркому событию занял около 30 лет творческой биографии маэстро. Учеба будущего дирижера в классе выдающегося педагога Карла Эстеррайхера в Венской Академии музыки и изящных искусств (сегодня Венская музыкальная академия) завершилась в тяжелое для Азербайджана время. Год и день ее окончания - 8 мая 1992 года - совпали с трагическими событиями, связанными с городом Шуша, ставшим уже после освобождения от армянской оккупации (8 ноября 2020 года) в 2021 году культурной столицей Азербайджана. Ялчин Адигезалов, некогда первый советский - азербайджанский студент Венской Академии, вернулся в самый музыкальный город мира, свою alma mater после освобождения от оккупации уникального города Шуша, откуда родом его предки.

Представитель известной династии азербайджанских музыкантов, сын и внук выдающихся музыкальных деятелей Азербайджана, Ялчин Адигезалов последовательно, год за годом расширяет звуковое пространство азербайджанской музыки, исполняя ее на новых сценах, реализует неординарные запоминающиеся проекты в международном сотрудничестве с музыкантами мирового уровня.

И на этот раз под управлением Ялчина Адигезалова в сопровождении одного из ведущих европейских коллективов - симфонического оркестра Радио Словакии, на сцене Венской филармонии выступили известные музыканты, победитель международного конкурса им. П.И. Чайковского Мирослав Култышев (Россия), лауреат международного конкурса им. Джордже Энеску - скрипач Валентин Щербан (Румыния), лауреаты международных конкурсов - пианистка Йонмин Хан (Южная Корея) и австрийская виолончелистка Антониа Страка. Знаменитый «Тройной концерт» Бетховена в исполнении звездного состава был встречен несмолкаемыми овациями.

Есть нечто символическое в этом важном для азербайджанской культуры событии. О победах Азербайджана во всех сферах человеческой деятельности сегодня говорит весь мир. И нет сомнений в том, что наши успехи, которыми движет чувство любви к Отечеству, будут продолжены.

(Автор: Вугар Иманов)