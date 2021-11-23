"Портрет художника" – фильм, снятый за несколько месяцев до кончины Мир Надира Зейналова

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" в Баку 27 ноября состоится премьерный показ документального фильма "Портрет художника", сообщает Trend Life.

Документальная лента о народном художнике Азербайджана Мир Надире Зейналове была снята в 2020 году, за несколько месяцев до кончины мастера, и стала единственным прижизненным фильмом о нем.

В фильме показан один день из жизни художника. В нем звучат стихотворения Мир Надира Зейналова в его собственном исполнении, демонстрируются фотографии из его личного архива. Каждый этап жизненного пути, о котором он рассказывает, сопровождают произведения – полотна и коллажи. Звуковым фоном стала музыка Альфреда Шнитке и азербайджанская народная песня Gözəlim sənsən в исполнении Чингиза Садыхова.

Режиссер фильма - Мубариз Нагиев, автор сценария и продюсер - Ширин Меликова.

Мир Надир Зейналов родился 12 ноября 1942 года в поселке Бузовна. В 1963 году окончил Художественное училище имени Азима Азимзаде, а в 1973 году - факультет графики Московского полиграфического института (ныне - Московский государственный университет печати).

Мир Надир Зейналов - обладатель диплома Академии художеств СССР, полученного на Всесоюзной выставке молодых художников в Москве (1976 год). Его работа "Весенний сад" была удостоена бронзовой медали на Биеннале прикаспийских республик (Баку, 1989 год). Картины художника выставлялись в Москве, Киеве, Хьюстоне, Лос-Анджелесе и многих других городах мира.

Работы Мир Надира Зейналова хранятся в музеях и галереях как Азербайджана, так и зарубежных стран, а также в частных коллекциях.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)