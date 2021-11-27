На сцене легендарной Берлинской филармонии – овации для азербайджанских музыкантов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На одной из самых известных концертных площадок мира, на сцене легендарного Большого зала Берлинской филармонии (Berliner Philharmoniker), состоялся концерт классической музыки под названием «Вечность», посвященный 880-летию великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви и первой годовщине славной Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, сообщает Trend Life.

На торжественном мероприятии, организованном Государственным комитетом по работе с диаспорой Азербайджана, Фондом поддержки азербайджанской диаспоры и посольством Азербайджана в Германии, присутствовало более тысячи гостей, представители культурной элиты Германии, дипломатического корпуса, бизнес-кругов и азербайджанской общины, местных СМИ.

Вечер открыл посол Азербайджана в Германии Рамин Гасанов. Говоря о значении наследия Низами Гянджеви в национальной и мировой литературе, он подчеркнул, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 2021 год "Годом Низами Гянджеви". Посол напомнил, что "Хамсе" Низами была образцом для выдающихся деятелей восточной литературы, а также предметом внимания западных мыслителей. Неслучайно, что наследия Низами в «Западно-восточном диване» коснулся великий немецкий писатель и философ Иоганн Вольфганг Гёте. Дипломат также отметил, что символично, что концерт состоится под управлением маэстро Ялчина Адигезалова, яркого представителя шушинской исполнительской школы.

Заместитель председателя Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана Эльшад Алиев рассказал о внимании руководства страны к повседневной деятельности комитета. В результате этого комитет провел более 100 мероприятий, посвященных "Году Низами Гянджеви".

«В этом месяце ко Дню Победы проведено более 150 мероприятий», - сказал он, выразив от имени госкомитета глубокую признательность соотечественникам, членам дружественных сообществ и всем, кто поддерживает справедливую позицию Азербайджана.

Кельнский молодежный симфонический оркестр (Junge Philharmonie Köln) представил под управлением народного артиста Азербайджана Ялчина Адигезалова на вечере обширную программу из произведений Уз.Гаджибейли, Г. Гараева, Ф.Амирова, Ниязи, В.Адигезалова, А.Зейналлы, Г.Рзаева, а также Р.Вагнера и Дж.Пуччини. Солистами были народный артист Азербайджана Авез Абдулла (Оперный театр Мангейма), сопрано Сельджан Насибли, исполнители мугама Кямиля Набиева и Миралам Мираламов, заслуженный артист Алиага Садиев (тар) и скрипач Анар Брамо. Концерт завершился исполнением песни «Шуша» Анара Брамо и финала оратории «Карабах шикестеси» Васифа Адигезалова. Восторженная публика стоя приветствовала азербайджанских музыкантов.

(Автор: Вугар Иманов)