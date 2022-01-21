Турецкие звезды Хазал Кая, Селин Шекерджи и Энис Арыкан вызвали восторг и ликование бакинских поклонников (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Визит в Баку звезд турецкого кино Хазал Кая, Селин Шекерджи, Эниса Арыкана вызвал восторг и ликование у их азербайджанских поклонников, сообщает Trend Life.

Турецкие актеры, хорошо известные по работе в популярных телесериалах и кинопроектах, посетили кинотеатр Park Cinema Flame Towers, чтобы представить бакинским киноманам свой новый фильм "Benden Ne Olur?" (Что из меня получится?). Вместе с актерами в Баку также прибыла соавтор сценария фильма Аслы Кызмаз.

Актеры под восторженные взгляды поклонников эффектно прошлись по красной ковровой дорожке, с удовольствием попозировали фотографам и телеоператорам, а также ответили на вопросы представителей СМИ. Они рассказали, что рады визиту в Баку, и несмотря на то, что прибыли недавно, уже успели отведать блюда азербайджанской кухни и насладиться их прекрасным вкусом.

Хазал Кая и Энис Арыкан отметили, что им очень приятно встретиться с азербайджанскими поклонниками: "Сегодня в ходе прогулки встретили нашу поклонницу, которая нас приятно удивила, преподнеся памятный подарок. Это очень трогательно".

Далее актеры прошли в зрительный зал, где вместе с поклонниками турецкого кино посмотрели фильм "Benden Ne Olur?". Фильм в легкой и немного ироничной форме рассказывает историю молодой женщины Сертаб Бал, которая ищет свой путь в жизни, идет к своим мечтам и целям. На ее пути встречается любовь, но, как часто бывает, быт разрушает даже самые крепкие отношения. По прошествии времени и после многих перемен в жизни Сертаб задается вопросом, достигла ли она того, о чем мечтала…

Главную роль в фильме исполнила турецкая звезда Хазал Кая. Она широко известна зрительской аудитории по ролям в сериалах "Adini Feriha Koydum" (Назвала я ее Фериха), "Ask-i Memnu" (Запретная любовь), а также в турецкой адаптации британского сериала "Бесстыдница" - "Bizim Hikaye" (Наша история). Хазал Кая несколько раз признавалась одной из самых популярных актрис в Турции, а в 2016 году в рейтинге World's Most Beautiful заняла пятое место среди самых красивых женщин мира.

Режиссер фильма - Мурат Шеной. В картине также заняты Онур Туна, Нур Феттахоглу, Селин Шекерджи, Эльчин Афаджан, Энис Арыкан и другие. Фильм вызвал большой интерес у бакинской публики.

(Автор: Джани Бабаева)