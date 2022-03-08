В Баку прошел праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню - 8 Марта (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли и Русский дом в Баку провели праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню - 8 Марта, сообщает Trend Life.

В своей приветственной речи руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане - Русского дома в Баку Ирек Зиннуров поздравил всех женщин с праздником, пожелал им счастья и здоровья, а также успехов в творческой деятельности. Кроме того, был отмечен вклад представительниц Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли в культурную деятельность Русского дома в Баку.

В концертной программе приняли участие преподаватели, выпускники и студенты Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, которые вместе с талантливыми учениками музыкальных школ исполнили известные произведения. Ведущей и организатором программы была доктор философии по искусствоведению, старший преподаватель академии, пианистка Алена Инякина.

Публика тепло и радушно приветствовала выступления участников концерта. Среди гостей были общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи.

(Автор: Вугар Иманов)