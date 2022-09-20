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Анар Керимов встретился с директором Латвийского национального театра оперы и балета (ФОТО)

Культура Материалы 20 сентября 2022 16:51 (UTC +04:00)
Анар Керимов встретился с директором Латвийского национального театра оперы и балета (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - 19 сентября состоялась встреча министра культуры Азербайджана Анара Керимова с директором Латвийского национального театра оперы и балета Эгилсом Силиньшем, сообщили Trend Life в министерстве.

Отметим, что в рамках XIV Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли в Баку находятся музыканты из разных стран мира, среди которых и директор Латвийского национального театра оперы и балета, известный вокалист Эгилс Силиньш.

Во встрече также участвовали заместитель главы дипмиссии Латвии в Азербайджане Вия Буша и заведующая отделом искусства и нематериального культурного наследия министерства культуры Азербайджана Фарах Аджалова.

В ходе встречи состоялось обсуждение связей в области культуры между двумя странами, вопросов реализации в будущем совместных проектов.

Анар Керимов встретился с директором Латвийского национального театра оперы и балета (ФОТО)
Анар Керимов встретился с директором Латвийского национального театра оперы и балета (ФОТО)
Анар Керимов встретился с директором Латвийского национального театра оперы и балета (ФОТО)
Анар Керимов встретился с директором Латвийского национального театра оперы и балета (ФОТО)
Анар Керимов встретился с директором Латвийского национального театра оперы и балета (ФОТО)
Анар Керимов встретился с директором Латвийского национального театра оперы и балета (ФОТО)
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