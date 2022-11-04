Ты во мне поешь, Азербайджан! Концерт узбекского певца Хурсанда Шерова – когда на помощь приходят друзья (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел концерт известного узбекского оперного певца, руководителя ансамбля "Регистан" Хурсанда Шерова, который преодолев 14 тыс. км на велосипеде, из Ташкента прибыл в Баку, чтобы почтить память легендарного исполнителя, народного артиста СССР Муслима Магомаева, сообщает Trend Life.

Вечер в Русском доме вызвал большой интерес, был большой аншлаг, звучали азербайджанские, узбекские и русские песни, и, конечно же, хиты легендарного Муслима Магомаева. Выступившие руководитель Русского дома Ирек Зиннуров, советник посольства Узбекистана в Азербайджане Бахрам Гаипов и другие, отметили большую роль творчества Муслима Магомаева в сближении народов, значимость проведения концертной программы в представлении богатой музыкальной палитры Азербайджана, Узбекистана и России. Ведущей вечера была бард, поэтесса, вице-президент Бакинского клуба авторской песни Вяфа Мамедова.

Неповторимый шарм в вечер привнес известный вокалист Гасым Халилов, ставший почетным гостем концертной программы, исполнившим хиты Муслима Магомаева и другие композиции, некоторые в дуэте с Хурсандом Шеровым. Причем, без репетиций! Кстати, они познакомились в Баку еще в 2018 году и стали друзьями. Своим талантом блеснул и молодой Алтун Султанов.

Для Хурсанда Шерова концерт стал настоящим бенефисом и выражением своей любви к Азербайджану, он в третий раз приехал в Баку, чтобы почтить память великого Муслима Магомаева, которому 25 октября исполнилось бы 80 лет. Именно 25 октября он прибыл в Баку, посетил могилу Муслима Магомаева на Аллее почетного захоронения и концерт во Дворце Гейдара Алиева в честь 80-летия Артиста. А выехал из Ташкента 22 июня и, преодолев 14 тыс.км из Узбекистана через Кыргызстан, Казахстан и Россию, пройдя множество трудностей и испытаний, выступая с концертными программами в различных городах. Это уже четвертый велопробег в честь юбилея Муслима Магомаева, который совершается с флагами Узбекистана и Азербайджана.

Это вечер также стал встречей друзей, тех, кто поддержал Хурсанда Шерова в Азербайджане в очень тяжелые дни. Дело в том, что по пути в Баку певец на велосипеде попал в ДТП, серьезно повредив ногу. Вначале, он особо не обратил на это внимание, мол, не впервой, уже четвертое ДТП за время велотуров. Но состояние резко ухудшилось, нога опухла и даже почернела, появились резкие боли в теле. И здесь ему на помощь пришли азербайджанские друзья - велосипедисты, с одним из которых Вугаром Тагиевым он познакомился еще в 2018 году в Баку. Друг на несколько дней приютил в своем доме и оказал первую помощь, но когда состояние резко ухудшилось, стала кровоточить рана, по поручению руководства Федерации велосипедного спорта Хурсанду Шерову было проведено всестороннее медицинское обследование и оказана необходимая помощь, что фактически спасло певца от тяжелых последствий. Он был также размещен в гостиницу для спортсменов при федерации, рассказал представитель организации, ветеран спорта Паша Мамедов. В данное время певец идет на поправку и через несколько дней должен вернуться в Ташкент. Но, по словам Хуршанда Шерова, он хочет вместе с азербайджанским народом отметить знаменательной событие – вторую годовщину Дня Победы – 8 ноября и, несмотря на состояние здоровья, принять участие в велопробеге в честь этого, организованного Федерацией велосипедного спорта.

Так вот, на вечере Хурсанд Шеров не только выразил свою искреннюю любовь к Азербайджану, но и друзьям, которые поддержали его в тяжелый момент. Среди них были и журналисты Ирада Асадова и Вугар Иманов. Все они были приглашены на сцену. Приятным сюрпризом вечера стала встреча Хурсанда Шерова со своим сослуживцем, с которым служил на юге Азербайджана – Лянкяране. Среди гостей были и представители узбекской диаспоры, первая Ironwoman Азербайджана Рабия Оруджева и другие. Певцу был вручен диплом "За поддержку в развитии культуры Азербайджана" от ОО "Центра культуры азербайджанцев мира"

Кстати, певец прекрасно владеет азербайджанским языком. С детства он любил слушать азербайджанские песни, влюблен в творчество Узеира Гаджибейли, Бюльбюля. Рашида Бейбутова и Муслима Магомаева.

Интересно, что певец увлекся велоспортом, когда ему поставили диагноз ишемической болезни сердца, была необходима операция, но он не сдался и по совету врачей стал заниматься велотренировками. На протяжении последних лет велопрогулки - неотъемлемая часть жизни для певца.

"В 2000 году во время концерта почувствовал сильную боль в сердце, а затем пропал и голос. После того, как стал заниматься велотренировками, было очень больно, но ежедневно крутя педали, я восстановил дыхание и здоровье, голос вернулся, и с тех пор не расстаюсь с велосипедом. Постепенно начал двигаться вперед, преодолевая 100, 200, 500 километров. И после перешел на большие расстояния и посвятил свое путешествие легендарному азербайджанскому исполнителю Муслиму Магомаеву, в творчество которого всегда был влюблен. Жаль, что мне не довелось познакомиться лично с самим Муслимом Магомаевым, но на всем пути решил рассказывать про этого великого человека и исполнителя, который живет в сердцах и памяти миллионов ", - рассказал Хурсанд Шеров, который планирует отправиться в кругосветное путешествие на велосипеде и пронести память о своем кумире через весь мир.

Фото и видео – Вугар Иманов.