Исполнение композиции "Весенний край – Азербайджан" признано лучшей патриотической песней в России (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - На Всероссийском конкурсе патриотической песни "Невский соловей" азербайджанская песня легендарного Муслима Магомаева "Весенний край – Азербайджан" в исполнении лауреата международных конкурсов Теймура Кязымова удостоена 1-го места, сообщает Trend Life.

Выпускник музыкальной Школы-студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, а ныне студент Санкт-Петербургской государственной консерватории Теймур Кязымов принял участие в Санкт-Петербурге в заключительном гала-концерте конкурса, где состоялась церемония награждения. Теймур посвятил свою победу в конкурсе третьей годовщине Дня Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

В конкурсе приняли участие 118 юных исполнителей в возрасте от 6 до 18 лет. Мероприятие было организовано Международным центром поддержки искусств Санкт-Петербурга. Основными целями конкурса являются развитие творческих способностей детей и подростков, повышение их уровня музыкальной культуры, развитие патриотического и духовного потенциала. Жюри конкурса: Юрий Гончаров -заслуженный деятель культуры, профессор, доктор искусств, действительный член, академик Академии Русской словесности и изящных искусств им. Г.Р. Державина, Александра Бражникова - актриса Государственного Санкт-Петербургского молодежного театра на Фонтанке, председатель жюри конкурса прославленная солистка Мариинского театра Лариса Юдина.

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