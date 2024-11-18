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Для гостей COP29 в Баку представлен вечер классической музыки (ФОТО)

Культура Материалы 18 ноября 2024 14:59 (UTC +04:00)
Для гостей COP29 в Баку представлен вечер классической музыки (ФОТО)
Фото: Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт, посвящённый 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), сообщает Trend Life.

В сопровождении Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева под управлением художественного руководителя и главного дирижёра, народного артиста Фахреддина Керимова выступили солисты Ирина Мехтиева (фортепиано) и Саид Мамедов (скрипка).

В программе прозвучали - Дж. Пуччини "Хризантема", К. Дебюсси "Лунный свет", В. Мустафазаде "Март", А.Вивальди "Зима" из цикла "Времена года", А.Пьяццолла "Весна" из цикла "Времена года", а также серенада №3 Р.Фукса (соч.21, первое исполнение в Баку).

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Для гостей COP29 в Баку представлен вечер классической музыки (ФОТО)
Для гостей COP29 в Баку представлен вечер классической музыки (ФОТО)
Для гостей COP29 в Баку представлен вечер классической музыки (ФОТО)
Для гостей COP29 в Баку представлен вечер классической музыки (ФОТО)
Для гостей COP29 в Баку представлен вечер классической музыки (ФОТО)
Для гостей COP29 в Баку представлен вечер классической музыки (ФОТО)
Для гостей COP29 в Баку представлен вечер классической музыки (ФОТО)
Для гостей COP29 в Баку представлен вечер классической музыки (ФОТО)
Для гостей COP29 в Баку представлен вечер классической музыки (ФОТО)
Для гостей COP29 в Баку представлен вечер классической музыки (ФОТО)
Для гостей COP29 в Баку представлен вечер классической музыки (ФОТО)
Для гостей COP29 в Баку представлен вечер классической музыки (ФОТО)
Для гостей COP29 в Баку представлен вечер классической музыки (ФОТО)
Для гостей COP29 в Баку представлен вечер классической музыки (ФОТО)
Для гостей COP29 в Баку представлен вечер классической музыки (ФОТО)
Для гостей COP29 в Баку представлен вечер классической музыки (ФОТО)
Для гостей COP29 в Баку представлен вечер классической музыки (ФОТО)
Для гостей COP29 в Баку представлен вечер классической музыки (ФОТО)
Для гостей COP29 в Баку представлен вечер классической музыки (ФОТО)
Для гостей COP29 в Баку представлен вечер классической музыки (ФОТО)
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