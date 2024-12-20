Тофиг Ахмедов создал золотой фонд эстрадного искусства - Натаван Шейхова и Рафиг Сеидзаде поделились воспоминаниями

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева в Баку 24 декабря в 19.00 состоится концерт, посвящённый 100-летию со дня рождения видного музыканта, кларнетиста-саксофониста, дирижёра, композитора, народного артиста Азербайджана Тофига Ахмедова (1924-1981), организованный министерством культуры Азербайджана, сообщает Trend Life.

Народная артистка Азербайджана Натаван Шейхова и ее супруг, известный саксофонист Рафиг Сеидзаде были одними из тех, кто еще в советские годы работал много лет вместе с Мастером.

"С Тофигом Ахмедовым мы познакомились еще в 1965 году, когда я только стала солисткой Азербайджанского государственного эстрадного оркестра под управлением Рауфа Гаджиева. Тофиг Ахмедов, услышав на одном из концертов мое исполнение, стал приглашать меня на концерты Эстрадного оркестра Азербайджанского радио, где был руководителем и главным дирижёром. А моей первой песней в этом коллективе стала лирическая композиция великого композитора Гара Гараева "Наргиз". Мы стали дружить семьями. В те годы я выступала уже в двух коллективах - Рауфа Гаджиева и Тофига Ахмедова. Тогда мы также познакомились и подружились с известными композиторами, среди которых были Эмин Сабитоглу, Огтай Кязымов, Тофиг Бабаев, Эльза Ибрагимова и другие. Мы гастролировали в разных городах Союза, выступали на Центральном телевидении СССР. Хотелось бы отметить, что Тофиг Ахмедов привлекал в свой коллектив талантливых исполнителей и композиторов, создав плеяду эстрадных музыкантов. Это была кузница талантов! Мы же все тогда были молодыми, но для каждого из нас были созданы все условия для творческого развития. С 1965 по 1981 годы, вплоть до его смерти, мы работали вместе", - сказала Натаван Шейхова.

"Тофиг Ахмедов был изумительный человек, выдающаяся личность, не только в музыкальной сфере, но и в жизни. Добрейшей души человек, сердечный, настоящий интеллигент. К тому же он был очень щедрым и помогал всем музыкантам, в том числе, например, для получения квартир или проведения в дом телефона, в те годы это было очень трудно. И самое главное, Тофиг Ахмедов создал золотой фонд эстрадного искусства, все записи, хранящиеся в архивах Гостелерадио, являются большой ценностью нашей культуры", - сказал Рафиг Сеидзаде.

Отметим, что в концертной программе выступят Эстрадно-симфонический оркестр Азербайджанского государственного театра песни имени Рашида Бейбутова, народные артисты Натаван Шейхова, Энвер Садыгов и его ансамбль "Гайтагы", Салман Гамбаров и его группа Bakustic Jazz, а также популярные исполнители Ильхама Гасымова, Айнур Искендерли, Нигяр Джалилова и Ровшан Гахраманов. В юбилейный вечер будут охвачены все направления творчества Тофига Ахмедова - прозвучат как его знаменитые произведения, так и малоизвестные композиции, которые будут исполнены впервые за долгие годы. Кроме того, любимые слушателями произведения выдающихся азербайджанских композиторов Узеира Гаджибейли, Ниязи, Фикрета Амирова, Гара Гараева, Тофига Гулиева, Рауфа Гаджиева и Эмина Сабитоглу будут представлены в новых аранжировках.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн, перейдя по ссылке: https://iticket.az/ru/events/concerts/tofig-ahmadov-100/136767

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