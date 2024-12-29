В Баку прошел вечер памяти Мирзы Бабаева – архитектора, художника, одного из основоположников эстрады (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Его неповторимый стиль исполнения завораживал слушателя - он не просто исполнял песню, а вкладывал в нее всю душу. Коллеги и поклонники называли Мирзу Бабаева "дядя Мирза". Он был не только Мастером сцены, но и очень добродушным и общительным человеком, с большим чувством юмора.

В Международном центре мугама в Баку прошел вечер, посвященный творчеству одного из основоположников национальной эстрады, кавалера государственного ордена "Шохрат", народного артиста Мирзы Бабаева, сообщает Trend Life.

На вечере были представлены композиции из репертуара Мастера - "Liman", "Saçlarına gül düzüm", "Sən uzaq, yaşıl ada", "Kimlər gəldi, kimlər getdi", "Kəpənək", "Zəfəran", "Gəlmədin", "Düşürsən yadıma", "Gilavar", "Zibeydə", "Ay qız" и другие.

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Мирза Бабаев родился 16 июля 1913 года в Баку в семье нефтяного агента. В 1939 году окончил архитектурный факультет Азербайджанского индустриального института, где также участвовал в художественной самодеятельности. Будучи по специальности архитектором, внес вклад в создание зданий Музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви, кинотеатра "Вэтэн" в Баку, ряда административных зданий в Гяндже и Агдаме. Также получил дополнительное образование в Азербайджанском государственном художественном техникуме, автор ряда художественных полотен.

28 июня 1941 года был призван на военную службу, принимал участие в боях за Ростов-на-Дону. Был демобилизован 16 марта 1943 года в звании младшего лейтенанта.

Выступал с джазовым оркестром при пожарной охране МВД Азербайджанской ССР. В 1948 - 1953 годах обучался в Азербайджанской государственной консерватории в классе великого Бюльбюля, с 1956 года - солист Азербайджанского государственного джазового оркестра, позже - Азербайджанской государственной эстрады. С начала 1970-х годов выступал как солист Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева. Важную роль в становлении Мирзы Бабаева как певца сыграли его близкие друзья - композитор Тофиг Гулиев и писатель Мирза Ибрагимов.

Произведения Тофига Гулиева, Эмина Сабитоглу, Рауфа Гаджиева, Огтая Раджабова, Огтая Кязыми и других композиторов, романсы, народные песни, джазовые композиции, песни иностранных композиторов, в том числе французский шансон, в его исполнении снискали любовь тысяч любителей музыки. Он снискал любовь слушателей своим артистизмом и эмоциональностью при исполнении песен, широко использовал актёрские приемы, жестикуляцию, мимику. В сердцах поклонников творчества Мирзы Бабаева вечно живы его песни "Бабочка", "Далекий зеленый остров", "Лиман", "Заплету цветы в твои волосы", "Зеферан", "Не пришла".

Вплоть до конца жизни вел активную гастрольную деятельность, выступал с концертами в Югославии, Чехословакии, Польше, Германии и т. д. Более 300 записей песен в исполнении Мирзы Бабаева хранятся в золотом фонде Азтелерадио. С его песнями выпущены пластинки фирмы "Мелодия", кассеты, диски.

Снялся в более чем 30 кинофильмах, в том числе и в главных ролях, также выступал как актёр дубляжа, исполнял песни в кинофильмах. Образы, созданные им в фильмах, отличались оригинальностью и своеобразием. Он вживался в каждый создаваемый им образ, проносил его через себя и представлял зрителям как цельный характер. Интересные и разнообразные роли, исполненные им в фильмах "Дервиш взрывает Париж", "Кура неукротимая", "Телефонистка", "Ромео - мой сосед", "Не бойся, я с тобой", "Украли жениха" и других экранных произведениях, вписаны в славную историю нашего киноискусства.

Скончался 14 января 2003 года в городе Баку. Похоронен в Аллее почётного захоронения.

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