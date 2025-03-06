Как бедняк стал богачом и прогнал жену – история любви Балаша и Севиль (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане с 4 по 9 марта впервые проходит I Республиканский музыкальный фестиваль имени выдающегося композитора, кавалера государственных премий и орденов, народного артиста СССР и Азербайджана Фикрета Амирова, сообщает Trend Life.

Фестиваль организован Гянджинской государственной филармонией имени Фикрета Амирова. Автор идеи и художественный руководитель - директор филармонии, заслуженный артист Рамиль Гасымов

В рамках фестиваля в Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли состоялся показ оперы Фикрета Амирова "Севиль", написанного в 1949-1952 гг. по мотивам одноимённой драмы драматурга Джафара Джаббарлы, либретто на азербайджанском - Талета Эюбова.

В опере раскрывается тема азербайджанской женщины начала 20 века, прошедшей сложный и трудный путь от бесправия и мрака прошлого к новой и светлой жизни.

В спектакле сыграли - народный артист Азер Зейналов, заслуженные артисты Инара Бабаева, Сабина Вахабзаде, Алиахмед Ибрагимов, Турал Агасиев, солисты Фатима Джафарзаде, Талех Яхьяев, Фахмин Ахмедли, Эсмира Мамедова, Махаббат Сафаров. Дирижер - народный артист Джаваншир Джафаров, режиссер-постановщик - заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев, художник-постановщик - народный художник Таир Тахиров, хореограф - заслуженный деятель искусств Юлана Аликишизаде, хормейстер - заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева.

По сюжету, Балаш, сын простого крестьянина Атакиши, добившись "положения" в обществе, усвоил внешний "европейский лоск", но по существу так и остался невеждой и мещанином. В любящей его жене Севиль его отталкивает отсутствие "светскости". Балаш видит свой идеал в мещанке Дильбер, прошедшей в Париже "курс маникюра" и считающейся законодательницей "хорошего тона". По наущению Дильбер Балаш выгоняет Севиль из дома и разлучает её с маленьким сыном Гюндюзом. Дильбер использует Балаша, который имеет доступ к государственной казне, в корыстных интересах своих друзей - Абдулалибека и Мамедалибека. Сестра Балаша - молодая девушка Гюлюш - вступается за Севиль. Гюлюш, Атакиши и отец Севиль - Баба-киши, возмущенные низостью Балаша, отворачиваются от него. Вскоре Севиль решительно восстает против косных традиций и твердо идет к намеченной цели. Завершив образование в Москве, счастливая Севиль возвращается в Баку. Балаш осознает низость своих поступков, однако уже поздно: Севиль не верит его мольбам о прощении, уверениям в любви.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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