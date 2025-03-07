В Баку представлен великолепный вечер "Зеркало звуков" – музыка сквозь песок (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся великолепный вечер фортепианной музыки под названием "Зеркало звуков", объединивший тончайшие оттенки музыкального искусства. В этом особом концерте выступили талантливые пианисты, представляющие две братские страны – Туту Айдыноглу (Турция) и Джамаля Абдинзаде (Азербайджан), сообщает Trend Life.

Ведущая мероприятия Ренара Шамсиева подробно рассказала зрителям о музыкальной карьере и творческих достижениях исполнителей. В программе прозвучали: «Венгерская рапсодия» №2 (cis-moll, S.244) и №5 (e-moll, S.244) Ференца Листа, «Концертино» для двух фортепиано Д.Шостаковича, «Danzón» №2 Артуро Маркеса, а также сюита К.Сен-Санса «Карнавал животных».

Одним из особых моментов концерта стала песочная анимация, представленная Мариной и Евой Сосниными. Этот визуальный вид искусства, гармонично сочетающийся с музыкой, подарил зрителям незабываемые эмоции.

В завершение под бурные аплодисменты публики пианисты исполнили на бис «Гайтагы» Ниязи (обработка для двух фортепиано Пики Ахундовой).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!