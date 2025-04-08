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В Баку отметили первые Международные дни домов-музеев (ФОТО)

Культура Материалы 8 апреля 2025 14:08 (UTC +04:00)
В Баку отметили первые Международные дни домов-музеев (ФОТО)
Фото: Мемориальный дома-музей Бюльбюля

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Мемориальном Доме-музее Бюльбюля в Баку отметили первые Международные дни домов-музеев, организованные в рамках инициативы Итальянского национального комитета домов памяти совместно с ICOM-DEMHIST и ICOM-ICLCM, сообщает Trend Life.

На протяжении двух дней были представлены концертные программы с участием учащихся средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля, которые исполнили произведения азербайджанских и мировых композиторов, а также спектакли Детского театра "Гюнай".

Цель международной акции - привлечь внимание к историческим домам-музеям, в том числе с помощью музеев из Азербайджана.

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В Баку отметили первые Международные дни домов-музеев (ФОТО)
В Баку отметили первые Международные дни домов-музеев (ФОТО)
В Баку отметили первые Международные дни домов-музеев (ФОТО)
В Баку отметили первые Международные дни домов-музеев (ФОТО)
В Баку отметили первые Международные дни домов-музеев (ФОТО)
В Баку отметили первые Международные дни домов-музеев (ФОТО)
В Баку отметили первые Международные дни домов-музеев (ФОТО)
В Баку отметили первые Международные дни домов-музеев (ФОТО)
В Баку отметили первые Международные дни домов-музеев (ФОТО)
В Баку отметили первые Международные дни домов-музеев (ФОТО)
В Баку отметили первые Международные дни домов-музеев (ФОТО)
В Баку отметили первые Международные дни домов-музеев (ФОТО)
В Баку отметили первые Международные дни домов-музеев (ФОТО)
В Баку отметили первые Международные дни домов-музеев (ФОТО)
В Баку отметили первые Международные дни домов-музеев (ФОТО)
В Баку отметили первые Международные дни домов-музеев (ФОТО)
В Баку отметили первые Международные дни домов-музеев (ФОТО)
В Баку отметили первые Международные дни домов-музеев (ФОТО)
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