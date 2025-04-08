В Париже представлен азербайджанский вернисаж – Карабах, море, природа, сказки (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Произведения азербайджанских художников представлены на международной выставке современного искусства Art Shopping в выставочном зале Carrousel du Louvre, сообщила Trend Life заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова.

"Вернисаж объединяет большое количество галерей и художников из разных стран мира. Стенды представляют различные стили в современном искусстве, здесь можно встретить предметы прикладного творчества, керамику, ковры, новые направления индустрии моды. Живописные полотна соседствуют со скульптурами и фотографиями", - отметила художница.

В выставочном пространстве представлены работы художников Азербайджана, Казахстана, Турции, Франции, Китая.

"Морские пейзажи Ровшана Нура вызвали интерес к его импрессионистичной манере письма. Природные мотивы Сахиба Асадлы привлекли зрителей своей свежестью восприятия. Мои работы были представлены в жанре азербайджанских сказок и аллегорий, а также с традиционным натюрмортом, посвященным празднику Новруз. Каждый раз атмосфера этого салона пополняется работами новых художников и этот процесс дает возможность узнавать все больше новых имен в изобразительном искусстве", - добавила Асмер Нариманбекова.

На выставке представлены и фотоработы Майи Багировой, посвящённые влиянию современных технологий на отношения между людьми. В экспозиции особое внимание привлекают также фото расстрелянных в период оккупации ворот Агдамской мечети, а также фотографии из Карабаха.

В центре Парижа, в его сердце, находится Лувр, а поскольку сооружение огромное, здесь находится также небольшой двухэтажный подземный торговый центр "Карусель Лувра", который очень популярен среди туристов. Его название отсылает к двум близнаходящимся достопримечательностям - Лувру и площади Карусель. В нём находится один из нескольких входов в Лувр. Ежегодно Национальное общество изящных искусств, Ассоциация художников, созданная в 1861 году Луи Мартине и Теофилем Готье для разрыва с официальной выставкой, организует свой салон в Carrousel du Louvre.

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