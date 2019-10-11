Азербайджанский хип-хоп танцор в мировом финале Red Bull Dance Your Style во Франции (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 23-летний хип-хоп танцор Рамиль Маммедли (RAYMAN) принял участие в мировом финале Red Bull Dance Your Style во Франции, сообщили Trend Life организаторы.

Напомним, что 25 августа в парке Центра Гейдара Алиева впервые в Азербайджане прошел танцевальный конкурс Red Bull Dance Your Style. Этот вечер, на котором присутствовали около 4000 зрителей, запомнился всем своей энергетикой, драйвом, яркостью и запоминающимися выступлениями лучших 16 танцоров Азербайджана в стиле уличных танцев. И именно RAYMAN стал победителем и лучшим по мнению зрителей.

9 октября в Париже прошел первый полуфинал Red Bull Dance Your Style. Из 16 танцоров лучшие 4 попали в финал. RAYMAN в очень напряженном баттле сразился с KOFI, представителем Англии. С небольшой разницей RAYMAN проиграл, и именно KOFI, выиграв еще 2 баттла прошел в финал.

10 октября состоялся второй полуфинал, где следующие сильнейшие четверо танцоров прошли в финал. Этот полуфинал запомнится надолго и участникам, и зрителям. Все баттлы были очень интересными, и порой было очень сложно сделать выбор. Чего стоил выход американского NEGUIN и чешского KRISS-а. Два профессионала, каждый талантливый по-своему вызывали массу эмоций у зрителей. Курьезный момент произошел, когда NEGUIN притронулся к мягкой игрушке KRISS-а, которая является своего рода талисманом. Это "разозлило" танцора и он не на шутку выложился в танце и выиграл опонента. Далее обыграв еще двоих сильнейших участников, KRISS прошел в финал.

Red Bull Dance Your Style - это свобода для танцоров. Они могут полностью выразить свои навыки и индивидуальность в сражениях один на один. Там нет запланированной хореографии - танцорам придется впечатлить и завоевать аудиторию, быстро адаптируя выбранный ими стиль под музыку, выбранную ди-джеем. Музыка совершенно разная - от современных мировых хитов до классики прошедших лет. Тот, кто продемонстрирует самые крутые шаги во взаимодействии с ритмом, лирикой и умудрится удивить толпу станет коронованным победителем!

В эту субботу, 12 октября, состоится решающий финал Red Bull Dance Your Style. Прямую трансляцию финала можно посмотреть на YouTube-канале Red Bull Dance или на Red Bull TV онлайн.

(Автор: Вугар Иманов)

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