В Баку покажут спектакль "Ромео и Джульетта" в стиле фламенко

БАКУ /Trend Life/ - В зале Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 24 декабря в 20:00 выступит Театр национального танца Испании "Flamenco Live", который представит вниманию бакинского зрителя музыкальный спектакль "Ромео и Джульетта" в стиле фламенко, сообщает Trend Life.

Спектакль поставлен по мотивам классического произведения Уильяма Шекспира. Это произведение, понятное и знакомое каждому, будет рассказано по-новому - на языке музыки, пения и самого страстного танца в мире – фламенко.

Зрители погрузятся в волшебный мир испанского фламенко – завораживающие стуки каблуков и кастаньет, чарующие движения рук танцовщиц, взмахи вееров.

"Flamenco Live" - это уникальный арт-проект, объединивший в себе профессиональных артистов международного уровня, исполняющих живое, органичное и искреннее испанское фламенко.

Билеты можно приобрести в кассах города и онлайн по ссылке:

https://iticket.az/ru/events/concerts/romeo-and-juliet-flamenco-ballet-os/96935

Телефон для справок: (051) 303 35 40

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