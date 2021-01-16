Кто создал памятники Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля, возвращенные в Шушу (ФОТО)

Интервью 16 января 2021 19:25 (UTC+04:00)
Кто создал памятники Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля, возвращенные в Шушу (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Возвращение Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым памятников выдающихся деятелей искусства Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля в Шушу и провозглашение города культурной столицей страны является знаменательным историческим событием, сказал в интервью Trend Life заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению Зиядхан Алиев.

Зиядхан Алиев (01.07.1948 г., Шамкир) с отличием окончил Азербайджанское государственное художественное училище имени Азима Азимзаде и факультет искусствоведения Санкт-Петербургского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. Являясь председателем отделения "Критика и искусствоведение" при Союзе художников Азербайджана, успешно пропагандирует азербайджанское национальное искусство как в стране, так и за ее пределами. В ходе исследований Зиядхана Алиева в результате точной атрибуции живописных и графических полотен были определены авторы произведений, которые были неизвестны. Зиядхан Алиев является автором более 20 монографий и сотен научно-публицистических статей, в том числе научных работ по монументальному и изобразительному искусству, исторических личностей города Шуша.

"После оккупации города Шуша 8 мая 1992 года армяне вывезли памятники-бюсты в Ереван, а потом решили их разрезать, расплавить и продать в качестве металлолома грузинским предпринимателям. Об этом узнали азербайджанцы, проживающие в Грузии, и сразу же оповестили Баку. Информация дошла до нашего уважаемого певца и композитора Полада Бюльбюльоглу, который в те годы был министром культуры Азербайджана, он сразу же обратился к великому лидеру Гейдару Алиеву. В результате принятых мер, за соответствующую плату, исторические памятники-бюсты выдающихся личностей были возращены в Азербайджан и размещены в саду Азербайджанского национального музея искусств. Здесь они находились на протяжении 28 лет. Ежегодно в День национальной музыки -18 сентября и во время других событий, общественные деятели и представители культуры посещали место нахождения этих памятников-бюстов, расстрелянных армянскими агрессорами, и выражали надежду на их скорейшее возращения в Шушу. Эти бюсты стали жертвами культурного геноцида армян против нашего народа. И наконец, этот день настал, справедливость восторжествовала, ныне исторические памятники украшают центр нашего древнего города Шуша, который был освобождён 8 ноября доблестной армией Азербайджана во главе с Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым. Честь и слава, мы все очень гордимся!", - отметил Зиядхан Алиев.

Искусствовед отметил, что с возвращением этих памятников начинается культурное возрождение города Шуша.

"Недавно гендиректор ИСЕСКО Салим бин Мухаммад аль-Малик предложил объявить город Шуша культурной столицей исламского мира. Это очень важное заявление, подразумевающее, что Шуша будет не только нашей культурной столицей, но и привлечет внимание всего мира, что поспособствует еще большей пропаганде нашей истории, национального наследия, искусства и традиций", - сказал заслуженный деятель искусств.

Зиядхан Алиев рассказал, что эти памятники-бюсты были созданы в начале 80-х годов нашими скульпторами - Хаят Абдуллаевой, Ханларом Ахмедовым и Намигом Дадашовым, в рамках "Дней поэзии Вагифа".

"Открытие памятника-бюста поэтессе, дочери последнего Карабахского хана Мехтигули-хана Хуршидбану Натаван состоялось 29 июля 1982 года. Это произошло во время открытия "Дней поэзии Вагифа" при участии великого лидера Гейдара Алиева, который прибыл в Шушу вместе со своей семьей: супругой, академиком Зарифой ханум Алиевой и сыном Ильхамом Алиевым, ныне нашим многоуважаемым Президентом Азербайджана. Церемония открытия прошла в очень торжественной обстановке. Автором бюста являлась скульптор, заслуженный деятель искусств Хаят Абдуллаева. Затем на Джыдыр-дюзю была представлена большая концертная программа с участием мастеров искусств и молодых талантов", - отметил искусствовед.

Хаят Абдуллаева (14.10.1912, Дербент – 21.04.2006, Баку) - в 30-х годах ее семья стала жертвой сталинских репрессий, отец расстрелян, семья сослана в Казахстан. В 1942 году поступила в Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина и фактически была блокадницей. В те годы она создала скульптуры - "Туту ханым" и "Гасан бек Зардаби", стала первой азербайджанской женщиной в области станковой скульптуры. После завершения учебы приехала в Баку, где была преподавателем в Азербайджанском художественном училище. За годы творческой деятельности создала ряд крупных произведений, в том числе скульптуру Максима Горького, установленную на фронтоне Национальной библиотеки им. М.Ф.Ахундова, бронзовые скульптуры известного актера Гусейнгулу Сарабского, государственного деятеля и поэта Шаха Исмаила Хатаи, серию "Семь красавиц" по поэме Низами и многие другие интересные работы. В Азербайджанском музее искусств хранятся ее работы "Материнство", "Хаджар" и т.д.. Также является автором памятника поэту Вагифу в Шуше, который был создан в 1957 году, но разрушен во время армянской оккупации.

Памятники-бюсты Бюльбюля и Узеиру Гаджибейли создали ученики Хаят Абдуллаевой - тандем скульпторов Ханлар Ахмедов и Намиг Дадашов в 1984 году.

Народный художник Ханлар Ахмедов (12.06.1946, Баку) – выпускник Художественного техникума имени Азима Азимзаде и Ташкентского театрально-художественного института. Член Союза художников СССР (1975) и Союза художников Азербайджана. Является автором ряда монументальных работ – серии, посвященной Ходжалинскому геноциду, композиций "Мать с ребенком", "Крик отца", "Мать Томрис", "Лейли и Меджнун", рельефных и исторических произведений на станции метро "Азадлыг". Его произведения были представлены во Франции, Германии, Иране, Польше, России, Украине, Узбекистане и других странах, хранятся в музеях и частных коллекциях. Также является автором памятнику Зейналабдину Тагиеву, который будет установлен в центре Баку. Является доцентом Государственного университета культуры и искусств.

Заслуженный художник Намиг Дадашов (27.11.1945, Баку) - выпускник Художественного техникума имени Азима Азимзаде, член Союза художников Азербайджана. Его произведения были представлены в Италии, Нидерландах, Франции, Великобритании, России, Грузии, Турции, Австрии и других странах, хранятся в музеях и частных коллекциях. Автор 15 памятных медалей, созданных по заказу министерства культуры, монументальных работ – поэта Гасым бека Закира в Шуше (разрушен армянами), памятника Бюльбюлю на фронтоне Национальной библиотеки им. М.Ф.Ахундова, бюста Генерала Шихлинского в Баку, памятника "Ханенде" в Ульяновске и т.д. Является преподавателем Гимназии искусств Азербайджанской национальной консерватории.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Наталья Кочнева)

Кто создал памятники Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля, возвращенные в Шушу (ФОТО) - Gallery Image
Кто создал памятники Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля, возвращенные в Шушу (ФОТО) - Gallery Image
Кто создал памятники Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля, возвращенные в Шушу (ФОТО) - Gallery Image
Кто создал памятники Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля, возвращенные в Шушу (ФОТО) - Gallery Image
Кто создал памятники Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля, возвращенные в Шушу (ФОТО) - Gallery Image
Кто создал памятники Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля, возвращенные в Шушу (ФОТО) - Gallery Image
Кто создал памятники Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля, возвращенные в Шушу (ФОТО) - Gallery Image
Кто создал памятники Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля, возвращенные в Шушу (ФОТО) - Gallery Image
Кто создал памятники Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля, возвращенные в Шушу (ФОТО) - Gallery Image
Кто создал памятники Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля, возвращенные в Шушу (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Кто создал памятники Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля, возвращенные в Шушу (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Кто создал памятники Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля, возвращенные в Шушу (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Кто создал памятники Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля, возвращенные в Шушу (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Кто создал памятники Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля, возвращенные в Шушу (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Кто создал памятники Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля, возвращенные в Шушу (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Кто создал памятники Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля, возвращенные в Шушу (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Кто создал памятники Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля, возвращенные в Шушу (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Кто создал памятники Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля, возвращенные в Шушу (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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